Татьяна Тарасова оценила скандальные слова Глушенкова про сборную России

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова раскритиковала Максима Глушенкова.

Нападающий сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах сборной России.

Глушенков признался, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита».

«Допустимо ли высказывание Глушенкова про сборную? Не особо есть дело до этого. Футболисты у нас избалованные, Глушенков – один из таких. Для любого спортсмена выступление за сборную должно быть честью», – сказала Тарасова.