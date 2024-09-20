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    • Татьяна Тарасова оценила скандальные слова Глушенкова про сборную России

    Татьяна Тарасова оценила скандальные слова Глушенкова про сборную России

    Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова раскритиковала Максима Глушенкова.

    • Нападающий сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах сборной России.
    • Глушенков признался, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита».

    «Допустимо ли высказывание Глушенкова про сборную? Не особо есть дело до этого. Футболисты у нас избалованные, Глушенков – один из таких. Для любого спортсмена выступление за сборную должно быть честью», – сказала Тарасова.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.09.2024 19:54
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    qwertyйцукен
    1726851828
    Кто еще не оценил скандальные слова Глушенкова ? Там по ходу очередь километровая.)))
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    Айболид
    1726851873
    Ну кого ещё лукойл на Макса натравит ?
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    timon2401
    1726852437
    было бы честью если бы эти чинуши добились ради этой сборной выступать под российским флагом на всех официальных соревнованиях, а то тут у них увы мощи не хватает, зато если кто то что то против сказал, тут они герои своё Я вставить и вспомнить о патриотизме
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    Гор--google
    1726853787
    О какой чести можно говорить? Это не то существо.Амёба,и хватит уже об этом.
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    Айболид
    1726855208
    А сколько будущих чемпионов "вытренировала" г-жа Тарасова , проживая в дружеских сша ?
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    волчарик
    1726855763
    Вернулся на несколько дней назад.Носить футболку сборной это честь-сказал Макс.Откуда столько **********?
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    Oldtrafford83
    1726895328
    Ждём комментарии Пескова))
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    Никола самаровский
    1726898414
    РОДИНУ ПРОМЕНЯЛ НА МАКАК.....СУЧЕНОК!
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    andr45
    1726899847
    А я не понимаю, о какой сборной России идет речь) Ведь сборной России ни мировом, ни в олимпийском спорте НЕТ))) Есть сброд каких-то русскоговорящих людишек, выступающих под белым флагом и принципиально не представляющим ни одно государства)
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