Татьяна Тарасова оценила скандальные слова Глушенкова про сборную России

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова раскритиковала Максима Глушенкова.
- Нападающий сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах сборной России.
- Глушенков признался, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита».
«Допустимо ли высказывание Глушенкова про сборную? Не особо есть дело до этого. Футболисты у нас избалованные, Глушенков – один из таких. Для любого спортсмена выступление за сборную должно быть честью», – сказала Тарасова.
- У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.