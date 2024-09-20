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    • В Госдуме оценили решение Соболева сменить «Спартак» на «Зенит»

    В Госдуме оценили решение Соболева сменить «Спартак» на «Зенит»

    Вице-спикер Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал трансфер Александра Соболева в «Зенит».

    «Посмотрите, в какой он сейчас форме. Ушел Соболев и ушел, не держать же его насильно в клубе. Его поведение после перехода не хочу обсуждать. Я давно с ним попрощался.

    Уход Соболева – это не большая потеря для «Спартака». У нас хорошо смотрится Манфред Угальде. Может быть, сейчас Шамар Николсон заиграет наконец-то», – сказал Жуков.

    • Соболев продан в «Зенит» за 10 миллионов евро.
    • Александр уже отметился голевым пасом за команду.
    • В «Спартаке» форвард провел 4,5 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2024 19:08
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    Комментарии (5)
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    Айболид
    1726848795
    ГД и великий тушинский клуп , как единое целое . Кто из них кого крышует интересно .
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    andr45
    1726849811
    «В Госдуме оценили решение Соболева» ЭКИЕ ЖЕ БЕЗДЕЛЬНИКИ)))
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    qwertyйцукен
    1726851182
    В Госдуре ( так сказал Бастрыкин) оценили. Ну ну
    Ответить
    subbotaspartak
    1726851398
    Слава богу осенняя сессия делом занялась
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    Mirak92
    1726852010
    Бомбардир ты ****....л Пох...й на Шлакдуму и то что они думают
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