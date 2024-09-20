В Госдуме оценили решение Соболева сменить «Спартак» на «Зенит»

Вице-спикер Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал трансфер Александра Соболева в «Зенит».

«Посмотрите, в какой он сейчас форме. Ушел Соболев и ушел, не держать же его насильно в клубе. Его поведение после перехода не хочу обсуждать. Я давно с ним попрощался.

Уход Соболева – это не большая потеря для «Спартака». У нас хорошо смотрится Манфред Угальде. Может быть, сейчас Шамар Николсон заиграет наконец-то», – сказал Жуков.