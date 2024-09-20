Пономарев – о Глушенкове: «Кто он такой, чтобы отказываться от сборной России?!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал Максима Глушенкова.

Нападающий сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах сборной России.

Глушенков признался, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита».

– Глушенков у нас Пеле? Месси? Он в «Барселоне» играет или в «Реале»? Кто он такой, чтобы так говорить о сборной? Да, сейчас он забивает, а потом вдруг перестанет. И что тогда? Посмотрите на того же Тюкавина. И это характерно для наших нападающих. Один сезон проводят, потом два – в тени. И я не уверен, что Глушенков удержит свой нынешний уровень.

– Почему?

– Да не такого он класса и формата игрок, чтобы рассуждать в таком ключе о сборной! Ну вот кто он такой? Елки-палки. Если тебя приглашают в национальную команду, должен играть против любого соперника! Зачем он себя противопоставляет остальным? Это просто неприлично и некрасиво. Не хочет он… Ну и пусть тогда переходит в «Реал». Посмотрим только, позовут ли ее. Да, пока идет у него в «Зените», но давайте посмотрим на длинной дистанции. Если он так рассуждает, если у него такой характер, возникнут проблемы.

– А вы не считаете Глушенкова прямо сейчас лучшим российским игроком?

– Да бросьте вы! Лучший не лучший. Восемь туров прошло… Он получил травму. Посмотрим, каким вернется в строй. Тюкавин был лучшим в прошлом сезоне, а что сейчас. Сколько он забил в РПЛ?

– Два.

– Ну вот. Два… Так бывает у нападающих. Им все время нужен какой-то стимул. А Глушенков сразу начал такие интервью давать… Ну везет ему пока, а он заявления делает. Скромнее надо быть.

– В общем, вы считаете, что Глушенков зазвездился?

– Да не то слово! 25 лет человеку. Самый футбольный возраст. Играй и за клуб, и за сборную. А он, видите ли, выбирает… Нельзя так говорить. Ты оскорбляешь партнеров. Если уж так не хочется ехать играть во Вьетнам, промолчи! Зачем ты в прессе выступаешь?! Это недалекий поступок. Глушенкова надо воспитывать, а таких тренеров уже нет…

– Теперь Карпин имеет полное правое не вызывать Глушенкова в сборную?

– Конечно. Зачем Глушенков ему нужен? Тоже мне – игрок экстра-класса. Обойдутся и без него.