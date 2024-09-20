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    • Пономарев – о Глушенкове: «Кто он такой, чтобы отказываться от сборной России?!»

    Пономарев – о Глушенкове: «Кто он такой, чтобы отказываться от сборной России?!»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал Максима Глушенкова.

    • Нападающий сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах сборной России.
    • Глушенков признался, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита».

    – Глушенков у нас Пеле? Месси? Он в «Барселоне» играет или в «Реале»? Кто он такой, чтобы так говорить о сборной? Да, сейчас он забивает, а потом вдруг перестанет. И что тогда? Посмотрите на того же Тюкавина. И это характерно для наших нападающих. Один сезон проводят, потом два – в тени. И я не уверен, что Глушенков удержит свой нынешний уровень.

    – Почему?

    – Да не такого он класса и формата игрок, чтобы рассуждать в таком ключе о сборной! Ну вот кто он такой? Елки-палки. Если тебя приглашают в национальную команду, должен играть против любого соперника! Зачем он себя противопоставляет остальным? Это просто неприлично и некрасиво. Не хочет он… Ну и пусть тогда переходит в «Реал». Посмотрим только, позовут ли ее. Да, пока идет у него в «Зените», но давайте посмотрим на длинной дистанции. Если он так рассуждает, если у него такой характер, возникнут проблемы.

    – А вы не считаете Глушенкова прямо сейчас лучшим российским игроком?

    – Да бросьте вы! Лучший не лучший. Восемь туров прошло… Он получил травму. Посмотрим, каким вернется в строй. Тюкавин был лучшим в прошлом сезоне, а что сейчас. Сколько он забил в РПЛ?

    – Два.

    – Ну вот. Два… Так бывает у нападающих. Им все время нужен какой-то стимул. А Глушенков сразу начал такие интервью давать… Ну везет ему пока, а он заявления делает. Скромнее надо быть.

    – В общем, вы считаете, что Глушенков зазвездился?

    – Да не то слово! 25 лет человеку. Самый футбольный возраст. Играй и за клуб, и за сборную. А он, видите ли, выбирает… Нельзя так говорить. Ты оскорбляешь партнеров. Если уж так не хочется ехать играть во Вьетнам, промолчи! Зачем ты в прессе выступаешь?! Это недалекий поступок. Глушенкова надо воспитывать, а таких тренеров уже нет…

    – Теперь Карпин имеет полное правое не вызывать Глушенкова в сборную?

    – Конечно. Зачем Глушенков ему нужен? Тоже мне – игрок экстра-класса. Обойдутся и без него.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    20.09.2024 19:01
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    Комментарии (18)
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    Иван Петров 1986
    1726850378
    Он российская звезда - гавно на палочке.
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    BAIv
    1726850396
    Одну и ту статью на 10 новостей. Сколько можно мозг выносить?
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    timon2401
    1726851353
    вроде бы право выбора есть у каждого игрока играть за сборную или нет, это же не клуб с которым контракт и зп которую клуб ему платит..смысл ездить на товярняки х.з. знает куда..если тот же Глушенков не дай бог получит травму национальная сборная даже и не вспомнит о нем через неделю после ненужной игры и все эти осуждающие типа этого Пономарева или Колоскова ни чего не сделают что бы ему помочь..так что прав парень на все 100%
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    subbotaspartak
    1726851520
    Галопом проскакавший по командам, но не конь... Стал источать газпромовскую вонь...
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    Mirak92
    1726851948
    А нах...й такая сборная кому нужна?? Только если бабосы за товарники получать . Травму получишь, официальные матчи в лазарете .Нах..й надо
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    slavа0508
    1726852473
    Да в сборной и травму можно получить и прочее ...ну может тогда жить как все на общих основаниях ???У меня к примеру сосед в мобилизацию на СВО загремел . а у него тоже были планы на жизнь . так что ребятки футболисты у вас и так много привилегий ...подумайте об этом ...
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    Зеркальный
    1726869251
    Да дай волю, сейчас бы за сборную из топов никто не поехал бы играть, дело даже не в соперниках, а в стимуле, ну забьют, победят, а что дальше? Ничего. Это как за одну зп работать лет 10, и с каждым годом всё больше забивать на выработку, ведь всё равно ничего не поменяется, мотивациине будет, так и тут, ближайшие лет 5 точно ничего ждать не надо, так зачем рискую травмами летать хз куда...
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