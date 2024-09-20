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    • Погребняк высказался о словах Глушенкова про сборную России

    Погребняк высказался о словах Глушенкова про сборную России

    Бывший форвард сборной России Павел Погребняк отреагировал на скандальные слова Максима Глушенкова.

    • Нападающий «Зенита» ранее заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи национальной команды против Вьетнама.
    • Футболиста назвали иноагентом и призвали отстранить от сборной России.

    – Главная тема вчерашнего дня – слова Максима Глушенкова по поводу сборной. Некоторые его раскритиковали. Как вы относитесь к таким репликам?

    – В его словах чувствуется дерзость. Вкупе с реальным футбольным азартом. Я тоже в его возрасте не стеснялся в выражениях. Человек играет, забивает, на хорошем счету в клубе. Я в сборную не приезжал, только когда не вызывали. Но у нас и не было таких санкций. Это его мнение. Тем более от сборной он не отказывался.

    – Заслуживает ли Глушенков какого-то публичного порицания, например, от депутатов?

    – Депутатам надо заниматься своими делами. Публичной критики он точно не заслуживает.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.09.2024 17:17
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    WE ARE FOR PETER
    1726843847
    Депутаты у нас и не такое ляпают и ничего! Так парень хоть играет хорошо
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    ...уефан
    1726843887
    ...ну, сказал и сказал. По крайней мере, не зассал сказать то, что думает... А правильно это или нет - другой вопрос...
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    Ziklop
    1726845334
    Паша адекват!!!
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1726854187
    Паша молодец, все по делу. Да и Глушенков прав, еще с Талибаном игру организуйте позорники...
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    Сергей-Сарана-vkontakte
    1726907694
    Другой темы нет??? Одно и тоже, с пальца высосали проблему...
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