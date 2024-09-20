Погребняк высказался о словах Глушенкова про сборную России

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк отреагировал на скандальные слова Максима Глушенкова.

Нападающий «Зенита» ранее заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи национальной команды против Вьетнама.

Футболиста назвали иноагентом и призвали отстранить от сборной России.

– Главная тема вчерашнего дня – слова Максима Глушенкова по поводу сборной. Некоторые его раскритиковали. Как вы относитесь к таким репликам?

– В его словах чувствуется дерзость. Вкупе с реальным футбольным азартом. Я тоже в его возрасте не стеснялся в выражениях. Человек играет, забивает, на хорошем счету в клубе. Я в сборную не приезжал, только когда не вызывали. Но у нас и не было таких санкций. Это его мнение. Тем более от сборной он не отказывался.

– Заслуживает ли Глушенков какого-то публичного порицания, например, от депутатов?

– Депутатам надо заниматься своими делами. Публичной критики он точно не заслуживает.