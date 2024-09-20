«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Юность» состоится матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси, где «Славия-Мозырь» примет «Слуцк». Обе команды имеют разные результаты в последних матчах, и матч обещает быть интересным в плане борьбы за очки.

«Славия-Мозырь»

«Славия-Мозырь» занимает 8-е место с 28 очками после 21 тура. Команда находится в кризисе, не выиграв ни одной из последних пяти игр. Атака выглядит слабо – всего 2 забитых гола за последние 5 матчей, а оборона оставляет желать лучшего, пропустив 7 голов. Главным бомбардиром команды является Павел Чикида, который забил 7 мячей в 17 матчах.

Последние матчи:

«Слуцк»

«Слуцк» находится на 6 месте с 30 очками после 21 тура. Команда демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в последних 8 матчах, и особенно выделяется надежной обороной – 3 матча подряд без пропущенных голов. Сергей Пушняков, забивший 6 голов в 21 матче, остается главным лидером команды в атаке.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних очных встречах «Слуцк» имеет преимущество над «Славией-Мозырь». В последних трех матчах «Слуцк» одержал победу, при этом сохранив свои ворота «сухими».

Последние встречи:

Статистика

«Славия-Мозырь»:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

0 побед, 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

«Слуцк»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

3 победы, 2 ничьи, 0 поражений в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Слуцк» выглядит более уверенно в этом сезоне, в то время как «Славия-Мозырь» переживает не лучшие времена. Надежная оборона и эффективная атака «Слуцка» дают команде преимущество. Учитывая недавнюю форму обеих команд, «Слуцк» является фаворитом этого матча.

Рекомендации для ставок:

Победа «Слуцка» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Рекомендация: Победа «Слуцка» за коэффициент 2.10.