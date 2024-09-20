«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Юность» состоится матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси, где «Славия-Мозырь» примет «Слуцк». Обе команды имеют разные результаты в последних матчах, и матч обещает быть интересным в плане борьбы за очки.
«Славия-Мозырь»
«Славия-Мозырь» занимает 8-е место с 28 очками после 21 тура. Команда находится в кризисе, не выиграв ни одной из последних пяти игр. Атака выглядит слабо – всего 2 забитых гола за последние 5 матчей, а оборона оставляет желать лучшего, пропустив 7 голов. Главным бомбардиром команды является Павел Чикида, который забил 7 мячей в 17 матчах.
Последние матчи:
- «Арсенал Дзержинск» 1:1 «Славия-Мозырь»
- «Динамо Брест» 3:0 «Славия-Мозырь»
- «Славия-Мозырь» 0:1 «Шахтер Солигорск»
- «Ислочь» 0:0 «Славия-Мозырь»
- «Славия-Мозырь» 1:2 «Витебск»
«Слуцк»
«Слуцк» находится на 6 месте с 30 очками после 21 тура. Команда демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в последних 8 матчах, и особенно выделяется надежной обороной – 3 матча подряд без пропущенных голов. Сергей Пушняков, забивший 6 голов в 21 матче, остается главным лидером команды в атаке.
Последние матчи:
- «Слуцк» 0:0 «Шахтер Солигорск»
- «Слуцк» 2:0 «Энергетик-БГУ» (товарищеский матч)
- «Ислочь» 0:0 «Слуцк»
- «Слуцк» 2:0 «Витебск»
- «Днепр Могилев» 2:3 «Слуцк»
Личные встречи
В последних очных встречах «Слуцк» имеет преимущество над «Славией-Мозырь». В последних трех матчах «Слуцк» одержал победу, при этом сохранив свои ворота «сухими».
Последние встречи:
- «Слуцк» 1:0 «Славия-Мозырь» (2024)
- «Слуцк» 1:0 «Славия-Мозырь» (2023)
- «Славия-Мозырь» 1:0 «Слуцк» (2023)
Статистика
«Славия-Мозырь»:
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах
«Слуцк»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
- 3 победы, 2 ничьи, 0 поражений в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Слуцк» выглядит более уверенно в этом сезоне, в то время как «Славия-Мозырь» переживает не лучшие времена. Надежная оборона и эффективная атака «Слуцка» дают команде преимущество. Учитывая недавнюю форму обеих команд, «Слуцк» является фаворитом этого матча.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Слуцка» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60
Рекомендация: Победа «Слуцка» за коэффициент 2.10.