Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Славия-Мозырь» – «Слуцк»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024

    «Славия-Мозырь» – «Слуцк»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Юность» состоится матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси, где «Славия-Мозырь» примет «Слуцк». Обе команды имеют разные результаты в последних матчах, и матч обещает быть интересным в плане борьбы за очки.

    «Славия-Мозырь»

    «Славия-Мозырь» занимает 8-е место с 28 очками после 21 тура. Команда находится в кризисе, не выиграв ни одной из последних пяти игр. Атака выглядит слабо – всего 2 забитых гола за последние 5 матчей, а оборона оставляет желать лучшего, пропустив 7 голов. Главным бомбардиром команды является Павел Чикида, который забил 7 мячей в 17 матчах.

    Последние матчи:

    • «Арсенал Дзержинск» 1:1 «Славия-Мозырь»
    • «Динамо Брест» 3:0 «Славия-Мозырь»
    • «Славия-Мозырь» 0:1 «Шахтер Солигорск»
    • «Ислочь» 0:0 «Славия-Мозырь»
    • «Славия-Мозырь» 1:2 «Витебск»

    «Слуцк»

    «Слуцк» находится на 6 месте с 30 очками после 21 тура. Команда демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в последних 8 матчах, и особенно выделяется надежной обороной – 3 матча подряд без пропущенных голов. Сергей Пушняков, забивший 6 голов в 21 матче, остается главным лидером команды в атаке.

    Последние матчи:

    • «Слуцк» 0:0 «Шахтер Солигорск»
    • «Слуцк» 2:0 «Энергетик-БГУ» (товарищеский матч)
    • «Ислочь» 0:0 «Слуцк»
    • «Слуцк» 2:0 «Витебск»
    • «Днепр Могилев» 2:3 «Слуцк»

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Слуцк» имеет преимущество над «Славией-Мозырь». В последних трех матчах «Слуцк» одержал победу, при этом сохранив свои ворота «сухими».

    Последние встречи:

    Статистика

    «Славия-Мозырь»:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Слуцк»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • 3 победы, 2 ничьи, 0 поражений в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Слуцк» выглядит более уверенно в этом сезоне, в то время как «Славия-Мозырь» переживает не лучшие времена. Надежная оборона и эффективная атака «Слуцка» дают команде преимущество. Учитывая недавнюю форму обеих команд, «Слуцк» является фаворитом этого матча.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Слуцка» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60

    Рекомендация: Победа «Слуцка» за коэффициент 2.10.

    Новости по теме
    «Славия-Мозырь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2024 15:31
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+