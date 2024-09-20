Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Бывший вице-президент РФС призвал не осуждать Глушенкова

    Экс-президент «Торпедо», бывший генеральный директор и вице-президент РФС Александр Тукманов отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Форвард заявил, что матчи национальной команды с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

    «Почему [интервью] скандальное? Человек сказал, что для него будет больше пользы, если бы он тренировался с «Зенитом».

    Я уважаю мнение игрока, так же как и мнение любого другого футболиста. Болельщики могут относиться к этому по-разному, эксперты тоже и это их право. Футболист высказал свою точку зрения, он знает, какой тренировочный процесс на этот период времени более правильный.

    Если он говорит, что ему лучше тренироваться в «Зените», значит для него это так и есть, осуждать его за это не надо», – сказал Тукманов.

    • Глушенков провел 2 игры за сборную России – он вышел на замену в товарищеских матчах с Кыргызстаном и Катаром.
    • Футболист не играл в сентябрьском матче национальной команды с Вьетнамом из-за травмы.

    Новости по теме
    Семак не исключил, что Глушенков сыграет полный матч с «Краснодаром» 6
    Титов определил три лучших летних трансфера в РПЛ 1
    Губерниев оценил решение Карпина пригласить Глушенкова в сборную России 1
    Источник: Vprognoze.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2024 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1727092349
    Не рви жопу, Тукманов. Глуш уже переобулся...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+