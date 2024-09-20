Бывший вице-президент РФС призвал не осуждать Глушенкова

Экс-президент «Торпедо», бывший генеральный директор и вице-президент РФС Александр Тукманов отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Форвард заявил, что матчи национальной команды с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

«Почему [интервью] скандальное? Человек сказал, что для него будет больше пользы, если бы он тренировался с «Зенитом».

Я уважаю мнение игрока, так же как и мнение любого другого футболиста. Болельщики могут относиться к этому по-разному, эксперты тоже и это их право. Футболист высказал свою точку зрения, он знает, какой тренировочный процесс на этот период времени более правильный.

Если он говорит, что ему лучше тренироваться в «Зените», значит для него это так и есть, осуждать его за это не надо», – сказал Тукманов.