Булыкин дал оценку словам Глушенкова о сборной России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил высказывание форварда «Зенита» Максима Глушенкова о национальной команде.

Футболист петербуржцев ранее заявил, что его не мотивируют матчи с такими командами, как Вьетнам, и он вместо них предпочeл бы потренироваться с бразильскими легионерами.

«Высказывание, конечно, некорректное. Сборная – это лицо страны, и если к ней такое отношение, то могут быть сделаны выводы.

Но я уже говорил, что, пока сборная не участвует в больших турнирах, очень тяжело мотивировать футболистов, очень тяжело их собирать на какие-то игры, но это всe должно быть, это часть жизни футболиста. Тем более – в сборной денег не платят, платят в клубе, и, конечно же, многие будут думать, отпускать своих игроков в сборную или нет, ехать или нет, но так во всех сборных.

Такое высказывание – это некорректно», – сказал Булыкин.