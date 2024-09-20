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    Булыкин дал оценку словам Глушенкова о сборной России

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил высказывание форварда «Зенита» Максима Глушенкова о национальной команде.

    Футболист петербуржцев ранее заявил, что его не мотивируют матчи с такими командами, как Вьетнам, и он вместо них предпочeл бы потренироваться с бразильскими легионерами.

    «Высказывание, конечно, некорректное. Сборная – это лицо страны, и если к ней такое отношение, то могут быть сделаны выводы.

    Но я уже говорил, что, пока сборная не участвует в больших турнирах, очень тяжело мотивировать футболистов, очень тяжело их собирать на какие-то игры, но это всe должно быть, это часть жизни футболиста. Тем более – в сборной денег не платят, платят в клубе, и, конечно же, многие будут думать, отпускать своих игроков в сборную или нет, ехать или нет, но так во всех сборных.

    Такое высказывание – это некорректно», – сказал Булыкин.

    • Глушенков провел 2 игры за сборную России – он вышел на замену в товарищеских матчах с Кыргызстаном и Катаром.
    • Футболист не играл в сентябрьском матче национальной команды с Вьетнамом из-за травмы.

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    Источник: «Советский спорт»

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    20.09.2024 12:49
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