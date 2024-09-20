Широков прокомментировал резонансные слова Глушенкова о сборной России

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о национальной команде. Форвард назвал ненужной поездку российской команды во Вьетнам.

«Это вам надо у Максима спросить, что он имел в виду. Не знаю, нужно ли нашей сборной ездить в такие поездки, как во Вьетнам. Есть руководство российского футбола, оно принимает такие решения, что нужно, а что нет», – сказал Широков.