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    • Широков прокомментировал резонансные слова Глушенкова о сборной России

    Широков прокомментировал резонансные слова Глушенкова о сборной России

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о национальной команде. Форвард назвал ненужной поездку российской команды во Вьетнам.

    «Это вам надо у Максима спросить, что он имел в виду. Не знаю, нужно ли нашей сборной ездить в такие поездки, как во Вьетнам. Есть руководство российского футбола, оно принимает такие решения, что нужно, а что нет», – сказал Широков.

    • Глушенков провел 2 игры за сборную России – он вышел на замену в товарищеских матчах с Кыргызстаном и Катаром.
    • Футболист не играл в сентябрьском матче национальной команды с Вьетнамом из-за травмы.

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    Источник: Metaratings.ru

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    20.09.2024 12:14
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ilich55
    1726826266
    Рома в очередной раз уклончиво пукнул. Будучи футболистом был более прямолинейным. Видимо начал думать..........
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    Арист
    1726844423
    Блабла
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    Cleaner
    1726846913
    Широков знает только КАК БИТЬ НОГАМИ лежащего на земле судью. Во время матча на глазах у болельщиков! Зачем нам мнение этого гопника???????.....(((((((((((((((
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