Николсон поблагодарил Станковича за доверие

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после матча 4-го тура группы A Пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов» (4:1) рассказал о взаимодействии с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

– Станкович сказал на пресс‑конференции, что вам было тяжело во время трансферного окна, но вы отлично прошли это время. Можете описать свои эмоции от этого периода?

– Это было тяжело, потому что когда главный тренер приехал, я был в сборной своей страны. Я играл на Кубке Америки. Потом я приехал, у меня было немного времени на отдых, а лига уже вот‑вот должна была стартовать. Тренеру нужно было время, чтобы посмотреть на мои возможности. Я должен был работать на пределе, чтобы показать себя тренеру.

Я должен поблагодарить его, что он верил в меня. Я работал очень усердно, чтобы впечатлить его. Сегодняшняя игра – это награда. Но для меня это только начало, мне ещe есть, что показать.