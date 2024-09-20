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    Николсон поблагодарил Станковича за доверие

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после матча 4-го тура группы A Пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов» (4:1) рассказал о взаимодействии с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

    – Станкович сказал на пресс‑конференции, что вам было тяжело во время трансферного окна, но вы отлично прошли это время. Можете описать свои эмоции от этого периода?

    – Это было тяжело, потому что когда главный тренер приехал, я был в сборной своей страны. Я играл на Кубке Америки. Потом я приехал, у меня было немного времени на отдых, а лига уже вот‑вот должна была стартовать. Тренеру нужно было время, чтобы посмотреть на мои возможности. Я должен был работать на пределе, чтобы показать себя тренеру.

    Я должен поблагодарить его, что он верил в меня. Я работал очень усердно, чтобы впечатлить его. Сегодняшняя игра – это награда. Но для меня это только начало, мне ещe есть, что показать.

    • В прошедшем матче Николсон забил первый гол «Спартака» на 2-й минуте.
    • Ямайский форвард провел третью игру в сезоне за красно-белых. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Клермон».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.09.2024 10:44
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    Комментарии (2)
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    oyabun
    1726821089
    Шамар заряжен на игру. Это заметно и радует. Еще бы немного реализацию ему подтянуть.
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    k611
    1726832198
    Удачи! Может сейчас пойдёт игра.
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