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    • Кавазашвили сказал, что сделали бы с Глушенковым в СССР за высказывание о сборной

    Кавазашвили сказал, что сделали бы с Глушенковым в СССР за высказывание о сборной

    Бывший вратарь «Зенита», «Торпедо», «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Форвард заявил, что матчи национальной команды с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

    «Если бы это была сборная СССР, Глушенкова за такие пренебрежительные слова дисквалифицировали бы. Но наша сборная, тренерский штаб и РФС сами довели ситуацию до того, что уже и футболисты начали осуждать их действия. Это уже серьезный звонок, раз не только мы, профессионалы, говорим об этом.

    Глушенкову надо играть за сборную, с его-то данными. Я уже говорил, что сборная должна соответствовать своему назначению. Ближайшие пару лет нам не дадут возможность играть на международной арене.

    В таком случае тренерскому штабу надо менять диспозицию, заниматься развитием молодежи. Но в сборной этого не понимают или не хотят понимать. В итоге имеем матчи с Вьетнамом, Таиландом и так далее. Так что в целом я слова Глушенкова не оправдываю, не поддерживаю, но и не осуждаю», – сказал Кавазашвили.

    • Глушенков провел 2 игры за сборную России – он вышел на замену в товарищеских матчах с Кыргызстаном и Катаром.
    • Футболист не играл в сентябрьском матче национальной команды с Вьетнамом из-за травмы.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    20.09.2024 10:00
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    Комментарии (18)
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    Fialet
    1726817815
    Фу, Кавказашвили ни рыба ни мясо...
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    Garrincha58
    1726818083
    Сборная СССР хватит уже вспоминать, что было бы в другой стране её нет и больше не будет и это очень жаль Я уверен, если бы Глушенков не играл за Питер то это интервью его даже не заметили бы тоже касается Соболева, если бы он перешёл обратно скажем в Кр Советов все бы только обрадовались в Москве, но нет же он перешёл в Зенит и теперь будут год обсасывать как он там что сказал Глушенков и какой он теперь после этого а ещё придумают, как его наказать или дисквалифицировать у нас же есть всякие комиссии и подкомиссии
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    Cleaner
    1726818576
    В СССР бы НЕ ДОПУСТИЛИ, чтобы о страну ВЫТИРАЛИ НОГИ. Чтобы сборную СССР не допустили бы до какого то международного соревнования, о таком и речи быть не могло! Предатели и болтуны развалили страну, а виноват теперь во всем оказался Глушенков!!!!!!!...............(((((((((((((((((((
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    russkiisergei
    1726818635
    что ещё можно ожидать от недалекого, который играет за позор Российского футбола
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    BRO_football
    1726818932
    Всё правильно Глушенков сказал. Международных турниров нет. Сильных соперников по товарищеским матчам нет. Вызов в сборную уже не является чем-либо уникальным и престижным, потому что Карпин берёт всех подряд, кто хоть несколько раз в сезоне на поле вышел. Где тут мотивации взяться? В СССР вопрос о пренебрежении сборной вообще не стоял, потому что всё было хорошо организовано и в международных турнирах всегда участвовали. А сейчас в российской сборной одни клоуны работают, физруки и дилетанты!
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    Айболид
    1726819962
    Зачем сравнивать не сравниваемое ? Где сб.СССР и нынешняя сб.России .?
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    acor94
    1726821323
    Давайте придумаем что бы с ним сделали при Российской Империи? Или во времена Новгородской Руси? Че за хрень, старики.
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    sochi-2013
    1726827442
    Сам ответил. В СССР такого просто не возможно себе представить! ( как дед смог сравнивать несравнимое?) Вызов в сборную - значимое событие, которого надо было добиваться, а не за наличие советского паспорта.
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    Виктор56--google
    1726841121
    Осуждаю и негодую...
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