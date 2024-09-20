Защитник сборной Мексики объяснил, почему выбрал «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Сесар Монтес рассказал, почему перешел в московский клуб из «Альмерии».
«Локомотив» – большой проект. Он заинтересовал меня.
Были варианты вернуться в Мексику, но посчитал, что будет интересно перейти в «Локомотив», – заявил 27-летний защитник.
- «Локо» купил Монтеса за 6 млн евро без учета бонусов.
- Контракт с игроком подписали до 30 июня 2029 года.
- В активе центрбека 48 матчей за сборную Мексики, в том числе на ЧМ-2022.
- Ранее его несколько раз безуспешно пыталось купить «Динамо».