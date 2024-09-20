Защитник сборной Мексики объяснил, почему выбрал «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Сесар Монтес рассказал, почему перешел в московский клуб из «Альмерии».

«Локомотив» – большой проект. Он заинтересовал меня.

Были варианты вернуться в Мексику, но посчитал, что будет интересно перейти в «Локомотив», – заявил 27-летний защитник.