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    • Защитник сборной Мексики объяснил, почему выбрал «Локомотив»

    Защитник сборной Мексики объяснил, почему выбрал «Локомотив»

    Новичок «Локомотива» Сесар Монтес рассказал, почему перешел в московский клуб из «Альмерии».

    «Локомотив» – большой проект. Он заинтересовал меня.

    Были варианты вернуться в Мексику, но посчитал, что будет интересно перейти в «Локомотив», – заявил 27-летний защитник.

    • «Локо» купил Монтеса за 6 млн евро без учета бонусов.
    • Контракт с игроком подписали до 30 июня 2029 года.
    • В активе центрбека 48 матчей за сборную Мексики, в том числе на ЧМ-2022.
    • Ранее его несколько раз безуспешно пыталось купить «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.09.2024 00:48
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    Комментарии (1)
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    serhio80
    1726789377
    Любит плацкарт и проводниц?)
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