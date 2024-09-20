Овчинников – о словах Глушенкова про сборную: «25 лет, а ума нет – этот мальчик все перепутал»

Российский тренер Валерий Овчинников раскритиковал Максима Глушенкова.

Нападающий сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах сборной России.

Глушенков признался, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита».

«Этот мальчик перепутал все. Что такое сборная и что такое Клаудиньо. Больше ничего про него не знаю. Вообще нельзя так о сборной России высказываться. Он вообще все перепутал!

Думаю, Валерий Георгиевич [Карпин] больше его в сборную России никогда не позовет – не только со сломанной рукой, но даже с двумя здоровыми ногами.

У Глушенкова репутации в сборной нет. 25 лет, а ума нет, что сделать», – сказал Овчинников.