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    • Овчинников – о словах Глушенкова про сборную: «25 лет, а ума нет – этот мальчик все перепутал»

    Овчинников – о словах Глушенкова про сборную: «25 лет, а ума нет – этот мальчик все перепутал»

    Российский тренер Валерий Овчинников раскритиковал Максима Глушенкова.

    • Нападающий сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах сборной России.
    • Глушенков признался, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита».

    «Этот мальчик перепутал все. Что такое сборная и что такое Клаудиньо. Больше ничего про него не знаю. Вообще нельзя так о сборной России высказываться. Он вообще все перепутал!

    Думаю, Валерий Георгиевич [Карпин] больше его в сборную России никогда не позовет – не только со сломанной рукой, но даже с двумя здоровыми ногами.

    У Глушенкова репутации в сборной нет. 25 лет, а ума нет, что сделать», – сказал Овчинников.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.
    • Россия проводит только товарищеские встречи уже 2,5 года из-за санкций от ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Legalbet

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    20.09.2024 00:36
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    Комментарии (41)
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    Каратель помойников
    1726817829
    Что то не так в зибните с рос.игроками,мозги в болоте занимают.один что то ляпнул,другой до этого на камеру дзюбил...ох уж и обстановка в помойке
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    mihail200606
    1726819540
    Ну со спортивной точки зрения сборная сейчас нечто толком не функционирующее нормально, всем же очевидно...еле соперников находим. Другое дело что можно было и промолчать. Карпину респект,конечно,что занимается сборной.
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    Айболид
    1726820335
    Оголтелая московская шобла не стесняется в методах . Собрали сборную кликуш , из депутан и ветеранов для давления на игрока . Надеются морально сломать парня . А не получится - будут ломать на поле , физически .
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    Назарян
    1726831713
    потому что у сегодняшнего поколения игроков на 1 месте стоят деньги , это раньше играли за сборную СССР и ложились костьми игроки
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    Чистоспорт
    1726832157
    Объективно говоря, парень-то прав. Вот, к примеру, сборная Германии, - с 1939 года и до 1947, - с ней никто играть не хотел. Было бы странно, если бы вменяемые игроки той сборной радовались вхождению в её состав.
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    Александр-Селютин-vkontak
    1726835501
    Его надо сослать в Смоленскую Искру. Пусть там оттачивает своё мастерство, если оно у него имеется, колченогого.
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    Aндрей-кадулин-google
    1726837973
    Где то он прав,если бы с бразильцами товорняк сгонять,а так деньги на ветер,лучше бы в детский дом перевели
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    Сергей-Сарана-vkontakte
    1726845112
    Как ещё посадить не предложили! Достали уже, ... Даки!
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    wlad wm--google
    1726864942
    Глушенков прав, я эти шапито игры даже не смотрю
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    Виктор56--google
    1726901891
    Согласен на все 100!
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