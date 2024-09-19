Станкович прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Крыльями»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги выигранного матча с «Крыльями Советов».

Команды встречались в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спартаковцы разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Москвичи вышли в плей-офф Кубка, самарцы досрочно вылетели.

– Судя по счету и вашим эмоциям на скамейке, это был идеальный матч, так ли это?

– Действительно, я доволен ребятами, тем, как они играли, проводили этот матч, того, что касается ритма, ответственности, как бежали, действовали в единоборствах, все понравилось.

Жаль, что мы пропустили гол, потому что я в этом отношении достаточно придирчив. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем выигрывать со счетом 3:0, матч так и закончится. В целом я доволен тем, как ребята провели этот матч.