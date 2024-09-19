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    • Станкович прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Крыльями»

    Станкович прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Крыльями»

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги выигранного матча с «Крыльями Советов».

    • Команды встречались в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Спартаковцы разгромили соперника со счетом 4:1.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Москвичи вышли в плей-офф Кубка, самарцы досрочно вылетели.

    – Судя по счету и вашим эмоциям на скамейке, это был идеальный матч, так ли это?

    – Действительно, я доволен ребятами, тем, как они играли, проводили этот матч, того, что касается ритма, ответственности, как бежали, действовали в единоборствах, все понравилось.

    Жаль, что мы пропустили гол, потому что я в этом отношении достаточно придирчив. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем выигрывать со счетом 3:0, матч так и закончится. В целом я доволен тем, как ребята провели этот матч.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2024 23:36
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    Комментарии (3)
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    Рыло свина
    1726779029
    кубок наш!!!
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    Айболид
    1726820438
    фарм не подвёл ))))
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    zigbert
    1726832612
    Хотелось бы такой игры в каждом матче.
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