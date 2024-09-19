Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Роналду – о завершении карьеры: «Буду в растерянности, может, поплачу немного»

    Роналду – о завершении карьеры: «Буду в растерянности, может, поплачу немного»

    Криштиану Роналду объяснил, почему до сих пор играет в 39-летнем возрасте.

    Также он предположил, какие эмоции будет испытывать после окончания профессиональной карьеры.

    «Думаю, мне будет не хватать адреналина после забитых голов. Мне будет не хватать нервного состояния.

    Во всех других сферах у меня все под контролем. Вокруг меня есть нужные люди, у меня хороший бизнес, хороший доход, но футбольного адреналина больше не будет.

    Вот почему я зашел в футболе чуть дальше многих. Мне будет 40 лет, но я отдаю все силы. 40, 41, 42 – без разницы.

    Я отдаю свое тело футболу на протяжении 25 лет и не могу дать большего, потому что возраст не позволяет. Вот почему я так внимательно слежу за собой и продолжаю работать. Я понимаю, что еще два-три года могу делать что-то хорошее.

    После ухода я, наверное, буду немного в растерянности. Но, думаешь, я буду плакать? Может, немножко, потому что я стал более чувствительным, но у меня есть о чем еще беспокоиться.

    Меня ждет новая глава, связанная с бизнесом, и она меня захватывает. Это тоже будет вызовом», – сказал нападающий.

    Новости по теме
    Джорджина вспомнила свою реакцию на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»
    Роналду обратился к Варану, завершившему карьеру в 31 год 2
    Эсковаль из «Акрона» рассказал, какую информацию о России сообщил бы Роналду
    Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2024 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+