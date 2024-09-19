Роналду – о завершении карьеры: «Буду в растерянности, может, поплачу немного»

Криштиану Роналду объяснил, почему до сих пор играет в 39-летнем возрасте.

Также он предположил, какие эмоции будет испытывать после окончания профессиональной карьеры.

«Думаю, мне будет не хватать адреналина после забитых голов. Мне будет не хватать нервного состояния.

Во всех других сферах у меня все под контролем. Вокруг меня есть нужные люди, у меня хороший бизнес, хороший доход, но футбольного адреналина больше не будет.

Вот почему я зашел в футболе чуть дальше многих. Мне будет 40 лет, но я отдаю все силы. 40, 41, 42 – без разницы.

Я отдаю свое тело футболу на протяжении 25 лет и не могу дать большего, потому что возраст не позволяет. Вот почему я так внимательно слежу за собой и продолжаю работать. Я понимаю, что еще два-три года могу делать что-то хорошее.

После ухода я, наверное, буду немного в растерянности. Но, думаешь, я буду плакать? Может, немножко, потому что я стал более чувствительным, но у меня есть о чем еще беспокоиться.

Меня ждет новая глава, связанная с бизнесом, и она меня захватывает. Это тоже будет вызовом», – сказал нападающий.