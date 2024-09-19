Пономарев – о Глушенкове: «Глупенький сопляк – такие футболисты не достойны сборной России»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал Максима Глушенкова.

Нападающий сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах сборной России.

Глушенков признался, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита».

«Глушенков – глупенький сопляк. Выступление за сборную России – большая честь. Когда тебя вызывают в национальную команду, нужно играть против любого соперника, показывать свой класс болельщикам сборной, совершенствовать своe мастерство.

Из-за своих непонятных амбиций Глушенков пропадeт как игрок. Такие футболисты не достойны сборной России.

Поведение Глушенкова я считаю предательством. Он что, великий футболист? Глушенков разве играет в мадридском «Реале»? Нет, он просто блеснул один год», – сказал Пономарев.