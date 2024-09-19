Пономарев – о Глушенкове: «Глупенький сопляк – такие футболисты не достойны сборной России»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал Максима Глушенкова.
- Нападающий сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах сборной России.
- Глушенков признался, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита».
«Глушенков – глупенький сопляк. Выступление за сборную России – большая честь. Когда тебя вызывают в национальную команду, нужно играть против любого соперника, показывать свой класс болельщикам сборной, совершенствовать своe мастерство.
Из-за своих непонятных амбиций Глушенков пропадeт как игрок. Такие футболисты не достойны сборной России.
Поведение Глушенкова я считаю предательством. Он что, великий футболист? Глушенков разве играет в мадридском «Реале»? Нет, он просто блеснул один год», – сказал Пономарев.
- У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
- Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.
- Россия проводит только товарищеские встречи уже 2,5 года из-за санкций от ФИФА и УЕФА.