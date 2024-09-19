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    • Пономарев – о Глушенкове: «Глупенький сопляк – такие футболисты не достойны сборной России»

    Пономарев – о Глушенкове: «Глупенький сопляк – такие футболисты не достойны сборной России»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал Максима Глушенкова.

    • Нападающий сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах сборной России.
    • Глушенков признался, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита».

    «Глушенков – глупенький сопляк. Выступление за сборную России – большая честь. Когда тебя вызывают в национальную команду, нужно играть против любого соперника, показывать свой класс болельщикам сборной, совершенствовать своe мастерство.

    Из-за своих непонятных амбиций Глушенков пропадeт как игрок. Такие футболисты не достойны сборной России.

    Поведение Глушенкова я считаю предательством. Он что, великий футболист? Глушенков разве играет в мадридском «Реале»? Нет, он просто блеснул один год», – сказал Пономарев.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.
    • Россия проводит только товарищеские встречи уже 2,5 года из-за санкций от ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Metaratings

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    19.09.2024 21:32
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    Комментарии (17)
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    anatolich72
    1726774778
    Надо наказывать, это хуже зенит позор России.
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    шахта Заполярная
    1726776003
    Тут Пономарев полностью прав. Сопляк.
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    FWSPM
    1726776618
    Понаберут каких то Гондоу по обьявлению!
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    saf05
    1726776929
    Зазвездился сопляк
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    The only one
    1726780353
    Так этот "глупенький" всеми мыслями уже в европе. Уже и Зенит кинул...
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    Semenycch
    1726780569
    Сколько же безмозглых среди бывших футболистов!?
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    IVANRUS777
    1726790949
    А через год-полтора ситуация поменяется и к примеру к Глушенкову будет проявлять интерес клуб из АПЛ и ему нужны будут игры за сборную, чтобы там играть, но видимо ему это не нужно, но зачем тогда он рассуждает о уровне игры. Обосрался по полной паренёк и теперь будет пожинать плоды. Если ты долбоящер, то держи хотя бы рот на замке в общении с журналистами, но даже для этого ума не хватает.
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    anatolich72
    1726811101
    25 лет призывной возраст!
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    Айболид
    1726819248
    Скоро Глушенкову запретят играть в РПЛ , не зря депутасты на окладе в лукойле крик подняли . Весь свой админресус сраный напрягают , чтобы лишить Зенит ключевого игрока . Стыд и срамъ великому московскому клупу !
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    Никола самаровский
    1726899030
    Этот игрочишка глуп....
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