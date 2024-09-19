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    • Ловчев – о словах Глушенкова про сборную: «Такая развязность точно не пойдет ему на пользу»

    Ловчев – о словах Глушенкова про сборную: «Такая развязность точно не пойдет ему на пользу»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

    Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

    «Глушенков заявил примерно то же, что говорил и Валерий Карпин – зачем лететь? А раньше тот сказал, что не особенно держится за место главного тренера сборной России.

    Если бы Глушенков так ответил в наше время, то его бы больше не брали в сборную. А сейчас это позволительно, но такая развязность точно не пойдет ему на пользу.

    Но если мы не будем рассматривать его слова как отношение к сборной и стране, то он говорит нормальные вещи. Что ему лучше тренироваться с игроками более высокого класса, чем играть с Вьетнамом и Таиландом, что это ему больше даст.

    Но, да, он сейчас стал звездой, но спрошу – чего ты добился в «Спартаке», «Химках», «Крыльях Советов», где играл раньше?

    А если иностранцев вдруг уберут, то ты завтра что, снова будешь пустышкой? Я бы многим игрокам сегодня сказал: лучше молчать, чем говорить. Ведь они сейчас порой позволяют себе черт знает что.

    И хочу сказать Глушенкову: где бы ты не играл, а запомнят тебя только если что-то выиграешь со сборной России, ведь выше команды нет. Я более 10 лет играл за сборную СССР и признавался лучшим футболистом страны. Но когда я сыграл за сборную мира в прощальном матче (бразильца) Гарринчи, то считаю, что выше этого ничего нет.

    Не хочу никому читать нотации, потому что эти игроки – производные сегодняшнего времени. И им такие слова позволяются... Да, он играет сейчас очень хорошо, но Карпин и Глушенков находятся по разные стороны некоего конфликта. И впервые став лучшим бомбардиром, Максим доказал Карпину, что его надо брать в сборную. Вот и все», – заявил Ловчев.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.
    • Россия проводит только товарищеские встречи уже 2,5 года из-за санкций от ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    19.09.2024 20:49
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    кайрос
    1726769404
    А если иностранцев вдруг уберут, то ты завтра что, снова будешь пустышкой?------ Вот оно чо.
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    Fialet
    1726772914
    Каким нахер лучшим бомбардиром он стал? Чемпионат только начался. Ничего этому говну больше не светит.
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    The only one
    1726781132
    Ловчев намесил всё в одну кучу. Но сказал главное- что он самый лучший...
    Ответить
    ilich55
    1726810776
    Женя, в наше время говорили то, что хотело услышать начальство. Поэтому ты и попал в список лучших. Ну, а в том, что в ваше время "наши люди в булочную на такси не ездили" ты, безусловно прав.
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