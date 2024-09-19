В «Атланте» отреагировали на новость о графических изменениях в публикации составов по просьбе Миранчука

Пресс-служба «Атланты Юнайтед» подтвердила, что теперь состав команды публикуется без флагов возле фамилий футболистов.
При этом в американском клубе утверждают, что эти изменения не связаны с жалобой Алексея Миранчука.
– «Атланта» опубликовала пост со стартовым составом без национальности футболистов по просьбе юристов Миранчука?
– Нет, это не так. Клуб решил изменить графический дизайн.
- Миранчук присоединился к клубу МЛС в июле.
- Он забил 1 гол в 4 матчах.
- «Атланта» заплатила за российского полузащитника 12 млн евро.