В «Атланте» отреагировали на новость о графических изменениях в публикации составов по просьбе Миранчука

Пресс-служба «Атланты Юнайтед» подтвердила, что теперь состав команды публикуется без флагов возле фамилий футболистов.

При этом в американском клубе утверждают, что эти изменения не связаны с жалобой Алексея Миранчука.

– «Атланта» опубликовала пост со стартовым составом без национальности футболистов по просьбе юристов Миранчука?

– Нет, это не так. Клуб решил изменить графический дизайн.