Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • В «Атланте» отреагировали на новость о графических изменениях в публикации составов по просьбе Миранчука

    В «Атланте» отреагировали на новость о графических изменениях в публикации составов по просьбе Миранчука

    Пресс-служба «Атланты Юнайтед» подтвердила, что теперь состав команды публикуется без флагов возле фамилий футболистов.

    При этом в американском клубе утверждают, что эти изменения не связаны с жалобой Алексея Миранчука.

    – «Атланта» опубликовала пост со стартовым составом без национальности футболистов по просьбе юристов Миранчука?

    – Нет, это не так. Клуб решил изменить графический дизайн.

    • Миранчук присоединился к клубу МЛС в июле.
    • Он забил 1 гол в 4 матчах.
    • «Атланта» заплатила за российского полузащитника 12 млн евро.

    Новости по теме
    Карпин – о выборе игроков для сборной России: «Хочу глаза в глаза поговорить с Глушенковым» 4
    Гол Миранчука признан лучшим в туре МЛС 2
    «Атланта» двумя прилагательными описала Миранчука после его гола «Нью-Йорк РБ» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2024 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+