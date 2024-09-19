Миранчук решил проблему с публикацией состава «Атланты» без российского флага

Алексей Миранчук и его юристы общались с руководством «Атланты Юнайтед» по поводу ситуации с представлением состава.

Клубная пресс-служба публиковала стартовый состав с флагами возле фамилий футболистов.

При этом российский триколор игнорировался.

В итоге стороны нашли компромисс – теперь состав публикуется без указания национальной принадлежности.

«Отсутствие флага под Миранчуком выглядело дискриминацией по национальному признаку и затрагивало интересы игрока.

Руководство американского клуба согласилось с полузащитником и объяснило, что публикация состава без российского триколора – это самодеятельность персонала низшего звена а-ля дизайнер или SMM-щик, а не директоров.

И когда Мира обозначил проблему, то ее моментально устранили», – сообщил инсайдер Иван Карпов.