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    • Миранчук решил проблему с публикацией состава «Атланты» без российского флага

    Миранчук решил проблему с публикацией состава «Атланты» без российского флага

    Алексей Миранчук и его юристы общались с руководством «Атланты Юнайтед» по поводу ситуации с представлением состава.

    • Клубная пресс-служба публиковала стартовый состав с флагами возле фамилий футболистов.
    • При этом российский триколор игнорировался.

    В итоге стороны нашли компромисс – теперь состав публикуется без указания национальной принадлежности.

    «Отсутствие флага под Миранчуком выглядело дискриминацией по национальному признаку и затрагивало интересы игрока.

    Руководство американского клуба согласилось с полузащитником и объяснило, что публикация состава без российского триколора – это самодеятельность персонала низшего звена а-ля дизайнер или SMM-щик, а не директоров.

    И когда Мира обозначил проблему, то ее моментально устранили», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    19.09.2024 18:51
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    Комментарии (8)
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    R_a_i_n
    1726762495
    ну хоть как-то
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    Цугундeр
    1726762534
    Не нытьём , так катаньем...
    Ответить
    ...уефан
    1726763232
    ...три напёрстка, один шарик...
    Ответить
    Baggio1986
    1726763991
    Если это "самодеятельность",то не должны были флаги убрать у всех
    Ответить
    TOMSON
    1726778617
    Как не крути, но неправильно это. Одни воюют другие бабло к врагу едут зарабатывать.
    Ответить
    Шамхал-Ибавов-yandex
    1726784199
    Низшее звено своей жизнью живёт... Пургу прогнали пиндосы, как будто никто из них ничего не замечал. Мудилы
    Ответить
    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1726785185
    Каждый сам решает где ему нравится. Мне вот Вагнера нравились, ведь правду Пригожин говорил, что на верху жиреют а щас за царя идут
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