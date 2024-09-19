Стали известны стартовые составы на матч 4 тура группового этапа Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Крылья Советов». Игра состоится 19 сентября, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Абена, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Зиньковский, Маркиньос, Николсон.

Главный тренер: Деян Станкович

«Крылья Советов»: Овсянников, Печенин, Гапонов, Ороз, Бейл, Мендес, Витюгов, Орозко, Дмитриев, Цыпченко, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

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