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    • Колосков – о словах Глушенкова про сборную: «Это говорит лишь о недалеком уме»

    Колосков – о словах Глушенкова про сборную: «Это говорит лишь о недалеком уме»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

    Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

    «Начать надо с того, что в сборную его никто и не приглашал. Вот если бы вызывали, а он бы говорил, что ему неинтересно, это один случай. А тут человек в сборной и так не играет, но заявляет, что и не хочет. Это говорит лишь о недалеком уме.

    Конфликт с Карпиным? Ничего об этом не знаю, не был свидетелем их встреч и разговоров. Свое мнение о высказываниях Глушенкова я озвучил», – сказал Колосков.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.
    • Россия проводит только товарищеские встречи уже 2,5 года из-за санкций от ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Все про спорт»

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    19.09.2024 19:40
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    Комментарии (9)
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    ВасяК
    1726764399
    А там по нему не видно, что он не далёкий!!!
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    Нуф-Нуф
    1726764545
    Патриотизм и бабло - понятия несовместимые. Парень гнилой.
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    Цугундeр
    1726765900
    Комментарии интересные..)В смысле 'про недалёких. и гнилых людей.))
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    порт
    1726767414
    Лично для меня этот дяденька ничто, чтобы я воспринимал его слова серьзно.
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    Каратель помойников
    1726767728
    Ну если нет мотивации за сборную играть,то пускай он нах идёт,звёздочка из помойки,от горшка два вершка,а гонору ..
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    Скай
    1726767886
    А другие в бЗдинито не идут, исключительно недалекие, гы гы
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    WILDLING_HRUNDEL
    1726770616
    Деньги есть ума не надо! Сами и избаловали их баблом
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    FWSPM
    1726776576
    Ума там нет это точно. Зато есть мерзкий характер и длинный язык!
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