Колосков – о словах Глушенкова про сборную: «Это говорит лишь о недалеком уме»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

«Начать надо с того, что в сборную его никто и не приглашал. Вот если бы вызывали, а он бы говорил, что ему неинтересно, это один случай. А тут человек в сборной и так не играет, но заявляет, что и не хочет. Это говорит лишь о недалеком уме.

Конфликт с Карпиным? Ничего об этом не знаю, не был свидетелем их встреч и разговоров. Свое мнение о высказываниях Глушенкова я озвучил», – сказал Колосков.