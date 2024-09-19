Колосков – о словах Глушенкова про сборную: «Это говорит лишь о недалеком уме»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.
Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.
«Начать надо с того, что в сборную его никто и не приглашал. Вот если бы вызывали, а он бы говорил, что ему неинтересно, это один случай. А тут человек в сборной и так не играет, но заявляет, что и не хочет. Это говорит лишь о недалеком уме.
Конфликт с Карпиным? Ничего об этом не знаю, не был свидетелем их встреч и разговоров. Свое мнение о высказываниях Глушенкова я озвучил», – сказал Колосков.
- У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
- Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.
- Россия проводит только товарищеские встречи уже 2,5 года из-за санкций от ФИФА и УЕФА.