Газзаев высказался о дебюте Сафонова за «ПСЖ»

Валерий Газзаев оценил первую игру Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

«У Матвея Сафонова был шанс проявить свои лучшие качества и он его использовал. Я думаю, что если он и дальше будет так играть, то у него в «ПСЖ» все должно сложиться хорошо.

Матвей может составить серьезную конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме. Считаю, что его же взяли в элитный французский клуб не для того, чтобы он просто был вторым номером.

Для каждого человека очень важна конкуренция. Ведь спорт – это постоянная конкуренция, тот, кто сильнее на своей позиции, тот и играет в основном составе. Тот, кто сильнее, тот и выигрывает.

Думаю, что Сафонов должен выдерживать конкуренцию и стремиться играть на хорошем уровне. В команде всегда возникает здоровая атмосфера, когда есть соперничество между игроками.

Вчера красивый гол забил и Алексей Миранчук в чемпионате МЛС. Когда российские игроки проявляют себя с лучшей стороны, это, конечно, очень приятно. Во-первых, они играют в хороших командах, во-вторых, показывают свой высокий уровень», – сказал Газзаев.