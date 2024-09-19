Газзаев высказался о дебюте Сафонова за «ПСЖ»

Валерий Газзаев оценил первую игру Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».
«У Матвея Сафонова был шанс проявить свои лучшие качества и он его использовал. Я думаю, что если он и дальше будет так играть, то у него в «ПСЖ» все должно сложиться хорошо.
Матвей может составить серьезную конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме. Считаю, что его же взяли в элитный французский клуб не для того, чтобы он просто был вторым номером.
Для каждого человека очень важна конкуренция. Ведь спорт – это постоянная конкуренция, тот, кто сильнее на своей позиции, тот и играет в основном составе. Тот, кто сильнее, тот и выигрывает.
Думаю, что Сафонов должен выдерживать конкуренцию и стремиться играть на хорошем уровне. В команде всегда возникает здоровая атмосфера, когда есть соперничество между игроками.
Вчера красивый гол забил и Алексей Миранчук в чемпионате МЛС. Когда российские игроки проявляют себя с лучшей стороны, это, конечно, очень приятно. Во-первых, они играют в хороших командах, во-вторых, показывают свой высокий уровень», – сказал Газзаев.
- Сафонов сыграл с «Жироной» в Лиге чемпионов.
- Голкипер не пропустил, его команда победила со счетом 1:0.
- Летом Матвей перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.