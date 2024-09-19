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    Боярский поддержал позицию Глушенкова по сборной России

    Известный болельщик «Зенита», артист Михаил Боярский встал на защиту Максима Глушенкова.

    • Нападающий сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах сборной России.
    • Глушенков признался, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита».
    • Его раскритиковали за эти слова, в том числе в Госдуме РФ.

    «Не удивляют слова Глушенкова о сборной России. Я считаю, что игрок должен выбирать максимально хороших партнeров.

    Лучше спросить его, почему так считает. Но я поддерживаю его позицию», – сказал Боярский.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.09.2024 18:43
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    Комментарии (22)
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    rcry
    1726763144
    это - шляпа.
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    subbotaspartak
    1726763258
    Пока Глушак или иной питерский, у них местные будут оправдывать всё и плевать на Спартак, мясные мы, а скоты они (я не про нормальных болел)
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    ySS
    1726764545
    Деменция, однако, у бывшего актёра. Родину и родителей не выбирают, их только предают...
    Ответить
    Persona_non_Grata
    1726767201
    "Кто ещё скажет в защиту Маугли?" (с) . ???
    Ответить
    Каратель помойников
    1726769424
    Давно под шляпой не проветривал?
    Ответить
    Легенда Газпрома
    1726770650
    Не напрасно прикормил бояру
    Ответить
    Fialet
    1726772427
    Вот так иноагенты и выдают себя.
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    saf05
    1726777234
    Свернуть шляпу и ею заткнуть рот этому г
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    ZENIT-59
    1726807318
    В сборной сейчас нет игроков у которых можно чему=то научиться , а бразильцы в большинстве учителя отличные-значит прав Глушенков на 100%
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    Sergey-Martinov-yandex
    1726816430
    Видать не просто так настойку боярой назвали.
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