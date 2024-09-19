Боярский поддержал позицию Глушенкова по сборной России

Известный болельщик «Зенита», артист Михаил Боярский встал на защиту Максима Глушенкова.

Нападающий сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах сборной России.

Глушенков признался, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита».

Его раскритиковали за эти слова, в том числе в Госдуме РФ.

«Не удивляют слова Глушенкова о сборной России. Я считаю, что игрок должен выбирать максимально хороших партнeров.

Лучше спросить его, почему так считает. Но я поддерживаю его позицию», – сказал Боярский.