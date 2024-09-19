Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Канчельскис прокомментировал сравнение Миранчука с Месси

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на сравнения полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

    Ранее на официальном сайте МЛС появилась статья с заголовком «Миранчук затмил Месси со спасительным голом», посвященная матчу между командами, закончившемся вничью 2:2.

    «Хватит заниматься ерундой. Где Месси с Роналду? Алексей забил красивый гол, молодец, красавец. Надо играть, дальше прогрессировать, чтобы была стабильность. Дай бог, чтобы он дальше продолжал забивать. Сыграл два матча, уже практически Марадона. Стабильность должна быть.

    Играет в «Локомотиве» или в другой команде, «Спартаке», две игры и все, великий футболист. А потом через пять лет мы забываем. Хватит заниматься теоретикой. На бумаге все великие. Практически – все понемногу.

    Рады за Миранчука, но не надо сравнивать. В США им надо писать, это главный момент. Сколько забил Месси голов в своей карьере, как можно сравнивать? Вам самим не смешно? Надо говорить о реальных вещах», – сказал Канчельскис.

    • Миранчук забил свой первый гол в МЛС 84-й минуте матча. Для него это была четвертая игра за «Атланту Юнайтед». Благодаря мячу россиянина его команда ушла от поражения.
    • Месси начал игру на скамейке запасных «Интера» и вышел на поле на 61-й минуте.

    Новости по теме
    Карпин – о выборе игроков для сборной России: «Хочу глаза в глаза поговорить с Глушенковым» 4
    Гол Миранчука признан лучшим в туре МЛС 2
    «Атланта» двумя прилагательными описала Миранчука после его гола «Нью-Йорк РБ» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2024 17:10
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1726756706
    Один забил гол - переплюнул Месси, другой попал в колею на три игры - за сборную играть западло... может отменить ограничения на инагентов...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1726758632
    У нас сейчас все футболисты легенды. Правда, только они сами себя так называют. )) ((
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+