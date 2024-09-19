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    • В «Аль-Насре» отвергли мнение о контроле Роналду над клубом

    В «Аль-Насре» отвергли мнение о контроле Роналду над клубом

    Генеральный директор «Аль-Насра» Гидо Фиенга не считает, что нападающий команды Криштиану Роналду контролирует клуб.

    «Криштиану Роналду – наш капитан, и он сильнейший игрок в мире не только с технической точки зрения, но и в плане поведения.

    Криштиану не контролирует клуб, но, очевидно, будучи лучшим в мире, он указывает, куда нам двигаться, какие цели нам следует достичь. Он победитель, и мы просим его научить нас побеждать.

    Мы хотим побеждать с ним в этом году и достичь настолько высоких целей, насколько возможно. Криштиану – часть команды, и мы очень рады видеть его в нашем клубе», – сказал Фиенга.

    • Ранее «Аль-Наср» назначил на пост главного тренера Стефано Пиоли вместо Луиша Каштру.
    • В этом сезоне клуб из Эр-Рияда провел 6 матчей во всех турнирах, одержал 2 победы, 3 раза завершил встречи вничью и 1 раз проиграл – в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

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    Источник: ESPN

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    19.09.2024 15:53
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    Комментарии (1)
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    subbotaspartak
    1726751224
    В «Аль-Насре» отвергли мнение о контроле Роналду над клубом.... А нам «Аль-Наср» -ать
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