В «Аль-Насре» отвергли мнение о контроле Роналду над клубом

Генеральный директор «Аль-Насра» Гидо Фиенга не считает, что нападающий команды Криштиану Роналду контролирует клуб.

«Криштиану Роналду – наш капитан, и он сильнейший игрок в мире не только с технической точки зрения, но и в плане поведения.

Криштиану не контролирует клуб, но, очевидно, будучи лучшим в мире, он указывает, куда нам двигаться, какие цели нам следует достичь. Он победитель, и мы просим его научить нас побеждать.

Мы хотим побеждать с ним в этом году и достичь настолько высоких целей, насколько возможно. Криштиану – часть команды, и мы очень рады видеть его в нашем клубе», – сказал Фиенга.