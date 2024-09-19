Акинфеев не попал в список 33 лучших игроков сезона впервые за 17 лет

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев впервые с 2007 года не попал в список 33 лучших футболистов по итогам сезона от РФС. На этот раз в него вошли голкиперы Матвей Сафонов, Илья Лантратов и Евгений Латышонок.
Страж ворот армейцев является рекордсменом по количеству попаданий в список 33-х лучших футболистов России. Он был в нем 18 раз в сезонах 2004–2006 и 2008–2022/23, причем в 14 случаях находился на первой позиции.
- В прошлом сезоне 38-летний голкипер провел за ЦСКА 27 матчей, пропустил 34 гола, сыграл 9 раз на ноль.
- В сезоне-2007 Акинфеев не играл с мая по ноябрь из-за травмы.