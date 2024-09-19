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    • Акинфеев не попал в список 33 лучших игроков сезона впервые за 17 лет

    Акинфеев не попал в список 33 лучших игроков сезона впервые за 17 лет

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев впервые с 2007 года не попал в список 33 лучших футболистов по итогам сезона от РФС. На этот раз в него вошли голкиперы Матвей Сафонов, Илья Лантратов и Евгений Латышонок.

    Страж ворот армейцев является рекордсменом по количеству попаданий в список 33-х лучших футболистов России. Он был в нем 18 раз в сезонах 2004–2006 и 2008–2022/23, причем в 14 случаях находился на первой позиции.

    • В прошлом сезоне 38-летний голкипер провел за ЦСКА 27 матчей, пропустил 34 гола, сыграл 9 раз на ноль.
    • В сезоне-2007 Акинфеев не играл с мая по ноябрь из-за травмы.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2024 13:31
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    Комментарии (12)
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    MazaiNN
    1726742016
    Акелла промахнулся...
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    ilich55
    1726743438
    Если давно мышей не ловит, то как список 33 лучших футболистов?
    Ответить
    The only one
    1726743645
    не всё коту масленица...
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    Цугундeр
    1726743666
    "Золотая нога" уже не та , а "золотая рука " из- под санкций уже дряхла и немощна .
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    Veron_HS
    1726744436
    Акинфеев навсегда останется в сердцах как Игорь-43, что ему эти списки из 33.. многие уже подзабыли, но 43 пропуска подряд в ЛЧ мировой рекорд
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    k611
    1726745196
    Возраст, никуда от него не денешься
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    АЛЕКС 58
    1726760934
    На пенсию пора,нехрен рекорды ставить
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