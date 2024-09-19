Тренер вратарей сборной России оценил дебют Сафонова в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о первой игре голкипера Матвея Сафонова в составе «ПСЖ» против «Жироны» (1:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Для первого матча это очень хороший сценарий встречи. У Матвея был большой перерыв в игровой практике с последнего матча. А тут сразу Лига чемпионов. Ход игры был благоприятный, команда владела мячом. Если честно, такого для первого матча и хотелось. Это придаст дополнительной уверенности», – сказал Кафанов.