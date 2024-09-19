Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер вратарей сборной России оценил дебют Сафонова в «ПСЖ»

    Тренер вратарей сборной России оценил дебют Сафонова в «ПСЖ»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о первой игре голкипера Матвея Сафонова в составе «ПСЖ» против «Жироны» (1:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    «Для первого матча это очень хороший сценарий встречи. У Матвея был большой перерыв в игровой практике с последнего матча. А тут сразу Лига чемпионов. Ход игры был благоприятный, команда владела мячом. Если честно, такого для первого матча и хотелось. Это придаст дополнительной уверенности», – сказал Кафанов.

    • Сафонов сделал 1 сейв за игру.
    • «ПСЖ» приобрел 25-летнего российского голкипера летом у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

    Новости по теме
    Доннарумма может вместо Сафонова сыграть за «ПСЖ» с «Ренном» 5
    Сафонов высказался о возможности ухода в аренду из «ПСЖ» 10
    Сафонов ответил, в чем он стал сильнее после трансфера в «ПСЖ»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2024 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    7:1
    1726739384
    б**, задрали эти псевдожурналюги. при любом удобном случае будут совать свои рылы, лишь бы добыть контент. сафонов в псж? поэтому нужно срочно звонить кафанову и затем накатать новость на свин-экспрессе, чтобы бомбардир потом перепечатал. унылейшее г о в н о, как будто кафтаныч мог хрюкнуть про сафоныча что-то другое, какой он мудак, и прочее.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+