Тренер «ПСЖ» оценил победу над «Жироной» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» после матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0) назвал заслуженной победу своей команды.
– Это была трудная победа?
– Почему «Жироне» удалось выйти в Лигу чемпионов? Почему они долгое время возглавляли таблицу Ла Лиги? Это очень непростая команда, они хорошо защищались. Нам было трудно воспользоваться своими шансами, но мы заслужили победу.
– Каков настрой игроков?
– Они показывают один и тот же настрой уже несколько месяцев. Никто не сдается до самого конца. Гол пришел на последних минутах, можно выдохнуть.
– Что вы скажете о прогрессе?
– Это наша цель. Если говорить о заслугах, я думаю, мы заслужили победу.
- Единственный гол в игре на 90-й минуте забил голкипер «Жироны» Пауло Газзанига в свои ворота.
- Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов дебютировал за парижскую команду и провел весь матч.