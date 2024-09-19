Тренер «ПСЖ» оценил победу над «Жироной» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» после матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0) назвал заслуженной победу своей команды.

– Это была трудная победа?

– Почему «Жироне» удалось выйти в Лигу чемпионов? Почему они долгое время возглавляли таблицу Ла Лиги? Это очень непростая команда, они хорошо защищались. Нам было трудно воспользоваться своими шансами, но мы заслужили победу.

– Каков настрой игроков?

– Они показывают один и тот же настрой уже несколько месяцев. Никто не сдается до самого конца. Гол пришел на последних минутах, можно выдохнуть.

– Что вы скажете о прогрессе?

– Это наша цель. Если говорить о заслугах, я думаю, мы заслужили победу.