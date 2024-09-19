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    Тренер «ПСЖ» оценил победу над «Жироной» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «ПСЖ» после матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0) назвал заслуженной победу своей команды.

    – Это была трудная победа?

    – Почему «Жироне» удалось выйти в Лигу чемпионов? Почему они долгое время возглавляли таблицу Ла Лиги? Это очень непростая команда, они хорошо защищались. Нам было трудно воспользоваться своими шансами, но мы заслужили победу.

    – Каков настрой игроков?

    – Они показывают один и тот же настрой уже несколько месяцев. Никто не сдается до самого конца. Гол пришел на последних минутах, можно выдохнуть.

    – Что вы скажете о прогрессе?

    – Это наша цель. Если говорить о заслугах, я думаю, мы заслужили победу.

    • Единственный гол в игре на 90-й минуте забил голкипер «Жироны» Пауло Газзанига в свои ворота.
    • Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов дебютировал за парижскую команду и провел весь матч.

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    Источник: RMC Sport

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    19.09.2024 11:23
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