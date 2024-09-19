Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер «Атланты» оценил адаптацию Миранчука в МЛС после первого гола россиянина

    Тренер «Атланты» оценил адаптацию Миранчука в МЛС после первого гола россиянина

    Исполняющий обязанности главного тренера «Атланты Юнайтед» Роб Валентино после матча МЛС с «Интер Майами» (2:2) высказался о российском полузащитнике Алексее Миранчуке.

    «Он очень хорошо адаптируется. У него превосходный характер, он отличный игрок и, думаю, реально поможет команде. Он помогает одноклубникам становиться лучше.

    Я рад, что он у нас есть. Я рад, что он играет в нашей команде. Он смог забить сегодня. Надеюсь, продолжит в том же духе и будет еще больше помогать нам», – сказал Валентино.

    • Миранчук забил первый гол, поразив верхний угол ворот дальним ударом с угла штрафной площади.
    • Для 28-летнего россиянина это был четвертый матч в МЛС.

    Новости по теме
    Карпин – о выборе игроков для сборной России: «Хочу глаза в глаза поговорить с Глушенковым» 4
    Гол Миранчука признан лучшим в туре МЛС 2
    «Атланта» двумя прилагательными описала Миранчука после его гола «Нью-Йорк РБ» 1
    Источник: официальный сайт «Атланты Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2024 09:21
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MazaiNN
    1726730028
    Шикарный гол.
    Ответить
    7:1
    1726730632
    посмотрел vk. сразу отмотал на 83 минуту - да так до финального свистка и досматривал. увиденное понравилось, моментов дофига, гол красивый.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+