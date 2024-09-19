Тренер «Атланты» оценил адаптацию Миранчука в МЛС после первого гола россиянина

Исполняющий обязанности главного тренера «Атланты Юнайтед» Роб Валентино после матча МЛС с «Интер Майами» (2:2) высказался о российском полузащитнике Алексее Миранчуке.

«Он очень хорошо адаптируется. У него превосходный характер, он отличный игрок и, думаю, реально поможет команде. Он помогает одноклубникам становиться лучше.

Я рад, что он у нас есть. Я рад, что он играет в нашей команде. Он смог забить сегодня. Надеюсь, продолжит в том же духе и будет еще больше помогать нам», – сказал Валентино.