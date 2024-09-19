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    В Госдуме оценили слова Глушенкова о сборной России

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

    Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

    – Просто у парня есть объективная обида на ситуацию, что его не могут вызвать. И он себя пытается настроить себя как в басне «Лиса и виноград», зеленый еще, и матч недостаточно хороший.

    Давайте простим человека, который очень переживает из-за того, что не может защитить честь любимой страны из-за сломанной руки.

    Я уверен, что когда рука починится, срастется, восстановится, он будет играть и с Вьетнамом, и с любой другой страной только для того, чтобы показать превосходство и красоту нашего футбола.

    – Вопрос только в том, вызовет ли его Карпин после таких слов.

    – Думаю, Карпин простит парня. У него травма, болит, сказал, не подумав. Он шестой раз извинится. Уверен, хорошему футболисту всегда найдется место в нашей сборной.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.
    • Россия проводит только товарищеские встречи уже 2,5 года из-за санкций от ФИФА и УЕФА.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.09.2024 00:50
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    Комментарии (20)
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    zigbert
    1726726539
    Если Милонов призывает простить Глушенкова, к чему тогда все эти разговоры?
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    Гор--google
    1726728068
    Правду в ,,Чертаново,, говорили и ребята и некоторые из руководства, что у этого деятеля с головой беда.Это только начало, он никто ещё, а что будет дальше?
    Ответить
    ivany4
    1726735348
    За что же не боясь греха, - рыбак рыбака, видит из далека.)) У дураков мысли сходятся(С), хотя "трудятся" в разных областях.))
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    VVM1964
    1726736254
    "показать превосходство и красоту нашего футбола" - поменьше пафоса, господин депутат !!!Какая нах*** красота и над кем превосходство ???!!!....
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    Сергей-Садковский-google
    1726736382
    Понимаю Милонова, ему надо показывать патриотизм и преданность линии партии. Но народ всё прекрасно понимает...
    Ответить
    Андрей-Кривенцов-vkontakt
    1726748094
    А в чём Глушенков не прав? Что не лицемерит, а говорит правду? Кому нужны эти матчи... Ни команде, ни зрителям!!! Он футболист, а не медийная личность и не депутат. Если Вам не нравится, что говорят футболисты, так не слушайте их! Эти интервью не показывают на ведущих каналах в прайтайм! Направьте свою желчь и негодования на то, что в стране творится и в мире!
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    Виктор56--google
    1726758860
    Не патриот, вон из команды!
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    Саша-Юрков.-yandex
    1726774671
    Просто Карпин ещё тот прыщелыга,а Глушенков высказался правильно.
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    Павел-Ермаков-vkontakte
    1726780309
    ******* из санпета отмазывает своего зенитовского чмошника
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    Константин-Шапкин-google
    1726808850
    Рука починится,там всё просто срастётся. Но вот с психикой вопрос сложный
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