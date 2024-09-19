В Госдуме оценили слова Глушенкова о сборной России

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

– Просто у парня есть объективная обида на ситуацию, что его не могут вызвать. И он себя пытается настроить себя как в басне «Лиса и виноград», зеленый еще, и матч недостаточно хороший.

Давайте простим человека, который очень переживает из-за того, что не может защитить честь любимой страны из-за сломанной руки.

Я уверен, что когда рука починится, срастется, восстановится, он будет играть и с Вьетнамом, и с любой другой страной только для того, чтобы показать превосходство и красоту нашего футбола.

– Вопрос только в том, вызовет ли его Карпин после таких слов.

– Думаю, Карпин простит парня. У него травма, болит, сказал, не подумав. Он шестой раз извинится. Уверен, хорошему футболисту всегда найдется место в нашей сборной.

У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.

Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.

Россия проводит только товарищеские встречи уже 2,5 года из-за санкций от ФИФА и УЕФА.

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