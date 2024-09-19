Глушенков назвал европейские клубы, в которые не собирается переходить

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как будет выбирать новую команду в случае отъезда в Европу.

– Я общался летом 2023 года с твоим агентом, и он сказал, что ты точно готов для Европы: «Я знаю, что у него все получится в Европе, особенно в Испании». Когда ты был в «Локомотиве», у тебя были понятные отступные в 6 млн евро, ты мог легко рассчитывать на испанский, на европейский вариант.

– Ну предложений же не было. Я думаю, мы рассматривали бы, но я, по-моему, уже говорил, что в условный «Гавр», «Мальорку» какую-нибудь я не поеду.

– Почему?

– Мне неинтересно бороться за выживание. Каждый матч выходить и думать: «Сейчас опять проиграем» или еще что-нибудь, ну а смысл? Зачем это надо?

– А в «Жирону» условную?

– Это случайно не как «Лестер»? Который сезон выдал и все?

– Это клуб системы «Манчестер Сити», там одна структура. Это клуб, который попал в Лигу чемпионов. Они выгодно продают игроков в разные топ-клубы.

– Ну «Лестер» же тоже попал так же в Лигу чемпионов, а сейчас где он?

– Окей, ты поехал бы в условный «Реал Сосьедад»?

– Наверное, да.

Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.

В этом сезоне форвард забил 9 голов и сделал 1 ассист в 7 матчах.

Сейчас он восстанавливается после перелома лучевой кости правой руки со смещением.

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