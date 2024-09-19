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    • Глушенков назвал европейские клубы, в которые не собирается переходить

    Глушенков назвал европейские клубы, в которые не собирается переходить

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как будет выбирать новую команду в случае отъезда в Европу.

    – Я общался летом 2023 года с твоим агентом, и он сказал, что ты точно готов для Европы: «Я знаю, что у него все получится в Европе, особенно в Испании». Когда ты был в «Локомотиве», у тебя были понятные отступные в 6 млн евро, ты мог легко рассчитывать на испанский, на европейский вариант.

    – Ну предложений же не было. Я думаю, мы рассматривали бы, но я, по-моему, уже говорил, что в условный «Гавр», «Мальорку» какую-нибудь я не поеду.

    – Почему?

    Мне неинтересно бороться за выживание. Каждый матч выходить и думать: «Сейчас опять проиграем» или еще что-нибудь, ну а смысл? Зачем это надо?

    – А в «Жирону» условную?

    – Это случайно не как «Лестер»? Который сезон выдал и все?

    – Это клуб системы «Манчестер Сити», там одна структура. Это клуб, который попал в Лигу чемпионов. Они выгодно продают игроков в разные топ-клубы.

    – Ну «Лестер» же тоже попал так же в Лигу чемпионов, а сейчас где он?

    – Окей, ты поехал бы в условный «Реал Сосьедад»?

    – Наверное, да.

    • Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.
    • В этом сезоне форвард забил 9 голов и сделал 1 ассист в 7 матчах.
    • Сейчас он восстанавливается после перелома лучевой кости правой руки со смещением.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    19.09.2024 00:12
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    Комментарии (10)
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    "supermax"
    1726714525
    Не зарекался бы... Тут все от цены вопроса зависеть будет... Хотя наверное в Мадрид бы точно не поехал.. Хах
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    neim
    1726718417
    Похоже у этого Тлушенкова голова от счастья закружилась очень сильно. Подскажите там ему, что в Зените не западло и на лавку угодить и в небытие окунуться с головой, да так, что и не вынырнешь ! И прощай тогда Европа и мечты голубые ))).
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    Artemka444
    1726720193
    Дак к то их возьмёт то в нормальные клубы то Даже Монако не возьмёт
    Ответить
    Oldtrafford83
    1726722854
    Никуда ты не поедешь, очередной лицемерный пиз.д.абол с паспортом РФ
    Ответить
    evgevg13
    1726724304
    Перед отъездом в эвропу товарищу надо снять корону, ежедневно пользоваться губоукладчиком. А там видно будет...
    Ответить
    nik55
    1726725318
    а тебя там что ждут ?
    Ответить
    Sergey-Martinov-yandex
    1726727812
    Пуп земли. Не надорвись.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1726732236
    А тебя туда звали? Ты пока еще гавно на палочке.
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    Vratarь
    1726737130
    Просто парень при слове "Европа" не впадает в экстаз или ступор, как и должен делать всякий нормальный человек.
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