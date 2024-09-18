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    • Реакция Колоскова на оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

    Реакция Колоскова на оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал оскорбления Александра Соболева со стороны фанатов «Зенита».

    «А что я об этом должен думать? Это бескультурие, безобразие. У любого нормального человека будет только такая реакция.

    Как Соболев может изменить отношение к себе? Путь к сердцу лежит через поступки. Возможно, если он будет много забивать, то может изменить к себе отношение ряда болельщиков.

    Другое дело, что в душу каждому болельщику не залезешь», – сказал Колосков.

    • Форвард перешел из «Спартака» за 10 млн евро.
    • Вчера его ассист помог «Зениту» победить «Рубин» (2:0) в Кубке.
    • Несмотря на это, болельщики освистывали Соболева и скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а также подбрасывали надувного дельфина во время игры.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Legalbet

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    18.09.2024 21:21
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    Комментарии (9)
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    Номэд
    1726695343
    "Культурная" столица ****...
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    alex1951
    1726695499
    СОболев,как и ДэюДро предал Спартак ...делайте выводы сами....
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    alex1951
    1726695612
    Еще раз... Соболев ,как и ДзюДро - предали Спартак...ВСЕ!
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    The only one
    1726725795
    Колосков-"Это бескультурие, безобразие. Вот во время моего сидения на троне такого не было..."
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    ivany4
    1726735569
    А что по этому поводу нам скажет товарищ Берия(КДК)??))
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    Бриг
    1726738003
    Нормально для фантиков. Подогревает интерес к футболу среди планктона. Тоже полезно.
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    Aндрей-кадулин-google
    1726748743
    Соболев пока зенит не придавал,а наоборот сделал правильный выбор после ошибки с выбором клуба,так что нечего на него наезжать
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