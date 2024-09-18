Реакция Колоскова на оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал оскорбления Александра Соболева со стороны фанатов «Зенита».

«А что я об этом должен думать? Это бескультурие, безобразие. У любого нормального человека будет только такая реакция.

Как Соболев может изменить отношение к себе? Путь к сердцу лежит через поступки. Возможно, если он будет много забивать, то может изменить к себе отношение ряда болельщиков.

Другое дело, что в душу каждому болельщику не залезешь», – сказал Колосков.

Форвард перешел из «Спартака» за 10 млн евро.

Вчера его ассист помог «Зениту» победить «Рубин» (2:0) в Кубке.

Несмотря на это, болельщики освистывали Соболева и скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а также подбрасывали надувного дельфина во время игры.

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