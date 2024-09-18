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    • Силкин – о Станковиче: «В нашем чемпионате должны работать русские тренеры»

    Силкин – о Станковиче: «В нашем чемпионате должны работать русские тренеры»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал игру «Спартака» под руководством нового главного тренера Деяна Станковича.

    «Спартак» начал чемпионат очень хорошо. Но у каждой команды будут ямы и такие моменты, поэтому нормально. У всех команд есть взлeты и падения, сейчас они попали в такую не очень хорошую полосу.

    Я за ними пристально не слежу, чтобы делать выводы об изменениях в игре команды. Чтобы знать, нужно быть внутри команды. Вот для «Динамо» – это неудобный соперник.

    У меня нет мнения по поводу Станковича. Потому что в нашем чемпионате должны работать русские тренеры. «Спартак» – это народная команда.

    Люди, которые оказываются в «Спартаке», до конца не понимают, куда они попадают. Не знаю, справился ли условный Аленичев лучше Станковича, но Деян пока справляется, команда показывает неплохой футбол», – сказал Силкин.

    • 46-летний Станкович был представлен в качестве главного тренера «Спартака» 19 июня.
    • После восьми туров команда занимает пятое место в РПЛ с 15 очками.

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    Источник: Legalbet

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    18.09.2024 09:30
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    Комментарии (3)
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    bset
    1726642691
    Осетинам нельзя тренировать? Черчесов в курсе?
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    VVM1964
    1726654360
    Расплодилось ч(м)удаков ((( ... - сказано на основании фразы, выделенной в заголовок !!!
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