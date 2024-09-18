Ибрагимович – о своей роли в «Милане»: «Я командую, остальные слушают»

Советник «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своей работе.

«Почему я иногда отсутствую? Когда лев уходит, подбираются кошки, когда лев возвращается, кошки убегают. Я работаю с первого дня, был вне команды несколько дней по личным причинам.

Моя роль? Все просто: я командую, остальные слушают.

[Рафаэль] Леау и Тео [Эрнандес]? Мы говорили с командой. Они заряжены, в конце концов сыграли хороший матч [с «Венецией»]. Отдохнули, потом поработали над тактикой, и сейчас они готовы.

Трансферный рынок прошел так, как мы хотели. Нужные позиции мы укрепили. Нам нужно было усиление в атаке, и мы взяли Абрахама. Мне жаль Йовича, который остался вне списка. Попытка подписать Осимхена? Ничего не скажу», – сказал Ибрагимович.

В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Милан» дома проиграл «Ливерпулю» (1:3).

В Серии A у «россонери» 5 очков после 4 туров. Команда занимает 10-е место.

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