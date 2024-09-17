Газзаев определил лучший летний трансфер ЦСКА

Валерий Газзаев ответил, какой трансфер ЦСКА считает лучшим в период летнего ТО.

«Они подписали очень неплохого форварда Гуарирапу. Он достаточно молодой, перспективный и при этом сильный, быстрый футболист.

Так еще и результативный, что он показал еще в «Сочи». Даже в матче с «Зенитом», выйдя на замену, он хорошо обострял, поэтому это хорошее приобретение», – считает Газзаев.

ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» за 400 тысяч евро с правом выкупа.

Нападающий взял 9-й номер.

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