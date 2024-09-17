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    Газзаев определил лучший летний трансфер ЦСКА

    Валерий Газзаев ответил, какой трансфер ЦСКА считает лучшим в период летнего ТО.

    «Они подписали очень неплохого форварда Гуарирапу. Он достаточно молодой, перспективный и при этом сильный, быстрый футболист.

    Так еще и результативный, что он показал еще в «Сочи». Даже в матче с «Зенитом», выйдя на замену, он хорошо обострял, поэтому это хорошее приобретение», – считает Газзаев.

    • ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» за 400 тысяч евро с правом выкупа.
    • Нападающий взял 9-й номер.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2024 22:33
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