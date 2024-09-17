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    Радимов назвал игрока, который нужен «Спартаку»

    Владислав Радимов дал селекционный совет «Спартаку».

    – Я не думаю, что Шамара [Николсона] Станкович разглядел так хорошо, что теперь даже готов его выпускать, это безысходность. И это проблема «Спартака». Какой-то нападающий все равно нужен, тем более в свете ухода Соболева.

    Ну и я всегда остаюсь при своей мысли, что «Спартаку» в пару к Барко нужен игрок, который будет выводить мяч из обороны. Ну, а-ля Вендел в «Зените».

    И вот тогда два игрока будут определяющими, вести игру, как в свое время Витя Булатов, который мяч мог выводить оттуда, и перед ним Егор Титов.

    – Хорошая была связка!

    – Именно, а когда, прости господи, там играют, Пруцев и Умяров, то тому же Барко для того, чтобы получить мяч, приходится очень низко садиться, потому что до него мяч не доходит.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ с 15 очками в 8 турах.
    • Следующий соперник – «Крылья Советов» (19 сентября).

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.09.2024 19:50
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    Комментарии (4)
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    oyabun
    1726597015
    Радимов утрирует. Мяч до Барко доходит. И довольно таки часто. Но Барко из за штрафной почему то бить не желает, а передачи в финальную треть либо не проходят, либо бьющие просто не могут попасть куда надо, чтобы забить.
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