Радимов назвал игрока, который нужен «Спартаку»

Владислав Радимов дал селекционный совет «Спартаку».

– Я не думаю, что Шамара [Николсона] Станкович разглядел так хорошо, что теперь даже готов его выпускать, это безысходность. И это проблема «Спартака». Какой-то нападающий все равно нужен, тем более в свете ухода Соболева.

Ну и я всегда остаюсь при своей мысли, что «Спартаку» в пару к Барко нужен игрок, который будет выводить мяч из обороны. Ну, а-ля Вендел в «Зените».

И вот тогда два игрока будут определяющими, вести игру, как в свое время Витя Булатов, который мяч мог выводить оттуда, и перед ним Егор Титов.

– Хорошая была связка!

– Именно, а когда, прости господи, там играют, Пруцев и Умяров, то тому же Барко для того, чтобы получить мяч, приходится очень низко садиться, потому что до него мяч не доходит.

«Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ с 15 очками в 8 турах.

Следующий соперник – «Крылья Советов» (19 сентября).

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