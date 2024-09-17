Президент Медиалиги может поспорить с РФС на матч со сборной России

Президент Медиалиги Николай Осипов готов заключить пари с одним из руководителей РФС.

«Мне кажется, будет хороший спор – если «Амкал» выиграет у «Алании» [в Кубке], то мы точно играем в 2025 году со сборной России. Если выиграет «Алания», то не играем. Я готов!

Насколько реален матч сборной России со сборной Медиалиги вне контекста спора? 50 на 50. Если раньше было 30 на 70 в пользу того, что нет, то сейчас ближе к пополам», – сказал Осипов.

«Амкал» сыграет с «Аланией» в Пути регионов Фонбет Кубка России.

Матч состоится 26 сентября в Москве.

Сборная России уже 2,5 года проводит только товарищеские встречи.

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