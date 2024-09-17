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    • Президент Медиалиги может поспорить с РФС на матч со сборной России

    Президент Медиалиги может поспорить с РФС на матч со сборной России

    Президент Медиалиги Николай Осипов готов заключить пари с одним из руководителей РФС.

    «Мне кажется, будет хороший спор – если «Амкал» выиграет у «Алании» [в Кубке], то мы точно играем в 2025 году со сборной России. Если выиграет «Алания», то не играем. Я готов!

    Насколько реален матч сборной России со сборной Медиалиги вне контекста спора? 50 на 50. Если раньше было 30 на 70 в пользу того, что нет, то сейчас ближе к пополам», – сказал Осипов.

    • «Амкал» сыграет с «Аланией» в Пути регионов Фонбет Кубка России.
    • Матч состоится 26 сентября в Москве.
    • Сборная России уже 2,5 года проводит только товарищеские встречи.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Это медиафутбол, бро!»

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    17.09.2024 16:42
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    Комментарии (5)
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    Гор--google
    1726585579
    Вообще дебильный экземпляр.Что они возомнил из себя? Куда прутся?
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    acor94
    1726586371
    Будучи игроком сборной, я бы отказался играть с любителями. С другой стороны это сделало бы большой информационный шум.
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    Январь 59
    1726599091
    Вообще то нужно сборной согласиться, даже на фору 2 мяча. И начать играть при счете 0:2 в пользу медиалиги. Забить им 8 голов, и пусть больше не суют свой любительский нос. Помнится как то читал один забавный случай. А Алехин ехал в поезде, и сосед по купе, предложил Алехину поиграть в шахматы( не зная с кем едет в одном купе). Алехин ответил:" Я не против , но с одни условием, я буду играть без ферзя", сосед по купе даже удивился :"Как так без ферзя, вы же меня совсем не знаете". Алехин скромно ответил:"Именно поэтому я буду играть без ферзя".
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    Fialet
    1726599777
    Это надо совсем себя не уважать, чтобы игроки сборной играли с какой то медийной швалью.
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    The only one
    1726636153
    Детсадовские понты. Ну добавил бы тогда: а если проиграем- расформируемся навсегда.
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