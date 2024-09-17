Быстров отказался от просмотра футбола

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России 40-летний Владимир Быстров сообщил, что сейчас не смотрит футбол.

«Я сейчас не смотрю футбол и не буду смотреть его в ближайшее время. Абсолютно ничего не видел.

Начну смотреть футбол, когда появится желание, а сейчас его нет. Просто не хочу смотреть», – сказал Быстров.

Быстров завершил карьеру в 2018 году.

Ранее он сообщил, что не знает причин, почему его перестали звать в качестве эксперта на «Матч ТВ».

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