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    Быстров отказался от просмотра футбола

    Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России 40-летний Владимир Быстров сообщил, что сейчас не смотрит футбол.

    «Я сейчас не смотрю футбол и не буду смотреть его в ближайшее время. Абсолютно ничего не видел.

    Начну смотреть футбол, когда появится желание, а сейчас его нет. Просто не хочу смотреть», – сказал Быстров.

    • Быстров завершил карьеру в 2018 году.
    • Ранее он сообщил, что не знает причин, почему его перестали звать в качестве эксперта на «Матч ТВ».

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Sport24

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    17.09.2024 08:26
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    Комментарии (19)
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    Freyd
    1726553832
    Газмяс ТВ обосрало всё1?:))
    Ответить
    Каратель помойников
    1726555148
    Просто вовка телек пропил)а смотреть начнет,когда купит на распродаже
    Ответить
    cegynow
    1726555682
    Мужчины и женщины, кто любит ставить. Это не реклама, а просто совет. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «платиновый прогноз». Сайт выходит на первом месте.
    Ответить
    Дубина
    1726556388
    Газпром лигу многие не смотрят(((((
    Ответить
    russkiisergei
    1726558014
    футбол не смотрит, а экспертом быть хочет! логика где?
    Ответить
    polt
    1726561829
    Одним говноэкспертом меньше.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1726565022
    Не до пустяков ему сей час, не до футбола. У него сейчас роман с девочкой "не плач"
    Ответить
    АлексМак
    1726573263
    Вова с Булановой сильно занят.))
    Ответить
    Sergey-Martinov-yandex
    1726582260
    Всем новостям новость. П...ц.
    Ответить
    Владимир-Филиппов-vkontak
    1726684351
    Вот, кстати, это чмо - предатель, но что-то ромбоголовые его никогда не чморили за это. Почему же, интересно?
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