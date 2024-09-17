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    Быстров ответил, почему его перестали звать на «Матч ТВ»

    Владимира Быстрова спросили о причинах его исчезновения из эфира «Матч ТВ».

    Он не дал четкий ответ на вопрос, но пообещал прокомментировать заявление телеканала на этот счет в случае его появления.

    – Спросите у «Матч ТВ».

    – А вас как-то известили или просто перестали звать на эфиры?

    – У «Матч ТВ» узнайте. Пускай сначала они расскажут, а потом я прокомментирую.

    – То есть это все-таки какое-то отстранение?

    – Еще раз говорю: у «Матч ТВ» узнайте. Я не в курсе.

    – Пытались узнать, но там не комментируют.

    – Вот видите. Я тоже не комментирую.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.09.2024 00:24
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    7:1
    1726531781
    ура! это вечно бомбящее визжащее истеричное рыло давно нужно было убрать с эфира и больше никогда не показывать. и губошлёпа туда же - да только ктож его снимет с канала, если он теперь особа, приближённая к царю (не мостовому).
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    Номэд
    1726540517
    Ясень пень, про бом.жарню не то, что надо сказал, его и выперли. Ибо про вшивых надо говорить или хорошо или ничего. Аминь!
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    Каратель помойников
    1726544031
    Быстров ответил, почему его перестали звать на «Матч ТВ» :" таи и так с дураками и алкашами перебор"
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    polt
    1726561595
    Не потеря и есть. Там этого добра(говна) хватает и даже излишек.
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    Дмитрий-Лахов-google
    1726565622
    Не знаю,мне Володька нравился,прикольный,с ним всегда веселей,и Аршавин норм,про судей вообще классно высказался,а то придут,монотонно,бу бу бу,бу бу бу,спать охота.Матч ТВ это цирк,и без смеха к нему относится нельзя.
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    Osianin1969
    1726667802
    Вова очкует
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    Plyash
    1726759472
    А что,Вовку-окурка раньше времени выпустили?
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