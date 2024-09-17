Быстров ответил, почему его перестали звать на «Матч ТВ»

Владимира Быстрова спросили о причинах его исчезновения из эфира «Матч ТВ».
Он не дал четкий ответ на вопрос, но пообещал прокомментировать заявление телеканала на этот счет в случае его появления.
– Спросите у «Матч ТВ».
– А вас как-то известили или просто перестали звать на эфиры?
– У «Матч ТВ» узнайте. Пускай сначала они расскажут, а потом я прокомментирую.
– То есть это все-таки какое-то отстранение?
– Еще раз говорю: у «Матч ТВ» узнайте. Я не в курсе.
– Пытались узнать, но там не комментируют.
– Вот видите. Я тоже не комментирую.