Быстров ответил, почему его перестали звать на «Матч ТВ»

Владимира Быстрова спросили о причинах его исчезновения из эфира «Матч ТВ».

Он не дал четкий ответ на вопрос, но пообещал прокомментировать заявление телеканала на этот счет в случае его появления.

– Спросите у «Матч ТВ».

– А вас как-то известили или просто перестали звать на эфиры?

– У «Матч ТВ» узнайте. Пускай сначала они расскажут, а потом я прокомментирую.

– То есть это все-таки какое-то отстранение?

– Еще раз говорю: у «Матч ТВ» узнайте. Я не в курсе.

– Пытались узнать, но там не комментируют.

– Вот видите. Я тоже не комментирую.