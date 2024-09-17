Аршавин раскритиковал трансферную кампанию «Химок»

Андрей Аршавин охарактеризовал действия «Химок» по усилению состава во время летнего трансферного окна.

– Как вам трансферная политика «Акрона» и «Химок»?

– Со стороны логичней выглядит политика «Акрона». А в «Химки» понабрали всего и сразу, действуют по логике «бери, дома разберемся».

При этом в команду пришли качественные игроки, Фаринья и Лукас Вера вообще не должны играть за «Химки», эти футболисты уровнем выше.