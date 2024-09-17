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    Аршавин раскритиковал трансферную кампанию «Химок»

    Андрей Аршавин охарактеризовал действия «Химок» по усилению состава во время летнего трансферного окна.

    – Как вам трансферная политика «Акрона» и «Химок»?

    – Со стороны логичней выглядит политика «Акрона». А в «Химки» понабрали всего и сразу, действуют по логике «бери, дома разберемся».

    При этом в команду пришли качественные игроки, Фаринья и Лукас Вера вообще не должны играть за «Химки», эти футболисты уровнем выше.

    • «Химки» идут на 14-м месте в РПЛ с 6 очками в 8 турах.
    • Клуб подписал 21 игрока в период летнего ТО.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.09.2024 01:00
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    Комментарии (2)
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    7:1
    1726532098
    кто такое неведомое фаринья, и почему он должен играть в топ-командах?
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    шахта Заполярная
    1726565889
    Какое дело до трансферов команд, к которым ты ни какого отношения не имеешь. Кого, кому брать, тебя аршавин если спросят, то в самую последнюю очередь. У вас есть помойка, мусорные бачки, вот там и ройтесь
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