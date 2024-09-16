Анчелотти пожаловался на большое количество матчей

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал частые травмы в команде.
«Травмы? Мы искали проблему, но это не в наших силах. График слишком напряженный. Приближается новое соревнование – Лига чемпионов, и вы не знаете, как оно пройдет.
Если руководство и лица, принимающие решения, не считают, что игроки получают травмы из-за того, что слишком много играют, то у нас проблема. Я бы попросил их подумать о сокращении количества матчей, чтобы сделать соревнования более привлекательными», – сказал итальянец.
- «Реал» идет в Примере 4-м.
- Завтра, 17 сентября, мадридцы примут в 1-м туре Лиги чемпионов «Штутгарт».
- «Реал» – действующий победитель Примеры и ЛЧ.
Источник: официальный сайт «Реала»