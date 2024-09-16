Парфенов рассказал, чем ему нравится игра «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов оценил игру команды.

Накануне «Спартак» сыграл вничью (1:1) в 8-м туре РПЛ с «Динамо Мх».

«Отметил бы игру «Динамо» из Махачкалы. Но надо уметь дожимать соперника, не разбрасываться очками.

Мне нравится «Спартак» в плане куражности. Да, может, не все получаться. Но мы видим задумки тренера, хорошую самоотдачу. Такие перепады – это момент становления команды», – сказал Парфенов.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

Следующий соперник в чемпионате – «Спартак» (22 сентября).

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