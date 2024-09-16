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    Парфенов рассказал, чем ему нравится игра «Спартака»

    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов оценил игру команды.

    • Накануне «Спартак» сыграл вничью (1:1) в 8-м туре РПЛ с «Динамо Мх».

    «Отметил бы игру «Динамо» из Махачкалы. Но надо уметь дожимать соперника, не разбрасываться очками.

    Мне нравится «Спартак» в плане куражности. Да, может, не все получаться. Но мы видим задумки тренера, хорошую самоотдачу. Такие перепады – это момент становления команды», – сказал Парфенов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Следующий соперник в чемпионате – «Спартак» (22 сентября).

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2024 23:00
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1726518966
    Позитив в игре появился, наберёмся терпения, дождёмся, когда станкостроительный завод Спартак заработает на полную мощность. **
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    krikynowlad
    1726523367
    Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «бронзовый прогноз». 11 лет сервису! На первом месте выходит.
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    FWSPM
    1726574913
    7 лет после того как развалили чемпионскую команду ждем становления
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