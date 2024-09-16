В ЦСКА прокомментировали отстранение Помазуна

Заместитель генерального директора ЦСКА Евгений Шевелев на ютуб-канале «Это футбол, брат!» высказался об отстранении вратаря Ильи Помазуна.

Причиной отстранения стали слова футболиста о готовности перейти в «Спартак».

– После интервью Нобелю был отстранен ваш вратарь. Который говорил и до этого, что допускает возможность перехода в «Спартак». Вы продавали игроков в «Спартак», как будто в этом уже даже нет принципиальности. Почему он отстранен?

– История не очень красивая в том плане, что это интервью было, когда он был еще игроком «Урала», 5 или 6 месяцев назад. Думаю, мы эту историю полечим. В целом был неправильный тайминг этих слов: за день до закрытия трансферного окна, после того, как нам агент Ильи все лето рассказывал, что они уйдут в сильный европейский клуб, чтобы наконец-то доказать. Или было неправильно подобрано время публикации. Важно, что это было перед важной игрой с «Зенитом». Это было просто не вовремя.

Думаю, время лечит, это все полечится. Очень много у нас переговоров с игроками академии, молодежной команды. Если кто-то приходит и говорит, что у него есть предложение из «Спартака», я сразу говорю: «Забирайте документы и уходите». Если человек из ЦСКА хочет пойти играть в «Спартак», значит, наверное, нам дальше не по пути. Если в 17-18 лет приходить с такими рассказами.