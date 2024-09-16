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    В ЦСКА прокомментировали отстранение Помазуна

    Заместитель генерального директора ЦСКА Евгений Шевелев на ютуб-канале «Это футбол, брат!» высказался об отстранении вратаря Ильи Помазуна.

    – После интервью Нобелю был отстранен ваш вратарь. Который говорил и до этого, что допускает возможность перехода в «Спартак». Вы продавали игроков в «Спартак», как будто в этом уже даже нет принципиальности. Почему он отстранен?

    – История не очень красивая в том плане, что это интервью было, когда он был еще игроком «Урала», 5 или 6 месяцев назад. Думаю, мы эту историю полечим. В целом был неправильный тайминг этих слов: за день до закрытия трансферного окна, после того, как нам агент Ильи все лето рассказывал, что они уйдут в сильный европейский клуб, чтобы наконец-то доказать. Или было неправильно подобрано время публикации. Важно, что это было перед важной игрой с «Зенитом». Это было просто не вовремя.

    Думаю, время лечит, это все полечится. Очень много у нас переговоров с игроками академии, молодежной команды. Если кто-то приходит и говорит, что у него есть предложение из «Спартака», я сразу говорю: «Забирайте документы и уходите». Если человек из ЦСКА хочет пойти играть в «Спартак», значит, наверное, нам дальше не по пути. Если в 17-18 лет приходить с такими рассказами.

    • Помазун вернулся в ЦСКА из аренды в «Урале».
    • В прошлом сезоне Илья провел 34 матча и пропустил 50 голов.

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    Источник: Спортс

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    16.09.2024 21:37
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1726513139
    С Помазуном давно надо было решать, провафлили ситуацию. Сидеть за спиной у Канифея и на что-то надеяться, это самоубийство. ""
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    Artemka444
    1726514186
    Детский сад развели ЦСКА
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    JIEGEHDA
    1726518550
    Помазун так то если очень хочет то выдает крутые матчи . Жалко что так получилось . Думаю в среднем клубе он бы давно основным был бы да и при этом стал бы настоящей легендой
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    BRO_football
    1726520756
    А куда деваться, если вы сами не даёте игровое время? Сидеть на скамейке и смотреть как играет Акинфеев? Нет, спасибо. Оставьте это молодёжке. Пусть играет хоть в Спартаке, если там за одного вратаря 20 лет не держатся!
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    bset
    1726522825
    А что ему надо было сказать? Что готов всю жизнь на лавке сидеть? Что за бред?
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    zigbert
    1726574308
    Держать в ежовых рукавицах? Стоит ли?
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