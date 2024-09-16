Шалимов объяснил, почему Дзюба нужен РПЛ

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов доволен, что форвард Артем Дзюба вернулся в РПЛ.

Дзюба подписал контракт до лета с «Акроном».

В дебютном матче с «Химками» Артем оформил ассист.

«Рад, что Артем остался в РПЛ и заключил контракт с «Акроном». Если вспомнить его карьеру, то в таких командах Дзюба чувствовал себя хорошо. Артем – техничный и мастеровитый игрок, он нужен нашему футболу. Вокруг него все время что‑то происходит, будет интересно посмотреть», – сказал Шалимов.