Тренер «Зенита» рассказал о ситуации с Фернандесом

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о том, чем сейчас занимается бывший защитник команды Марио Фернандес.
«Недавно разговаривал с Марио, сейчас он в Бразилии продолжает восстановление. Не знаю, когда увидим его на поле. Я с ним на связи, он сказал, что готовится и, если будет предложение, он рассмотрит его», – сказал Оливейра.
- «Зенит» заявил о расторжении контракта с Марио Фернандесом по обоюдному соглашению сторон 24 июля.
- 33-летний футболист находится в статусе свободного агента. В последний раз он выходил на поле в марте.