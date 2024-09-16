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    Тренер «Зенита» рассказал о ситуации с Фернандесом

    Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о том, чем сейчас занимается бывший защитник команды Марио Фернандес.

    «Недавно разговаривал с Марио, сейчас он в Бразилии продолжает восстановление. Не знаю, когда увидим его на поле. Я с ним на связи, он сказал, что готовится и, если будет предложение, он рассмотрит его», – сказал Оливейра.

    • «Зенит» заявил о расторжении контракта с Марио Фернандесом по обоюдному соглашению сторон 24 июля.
    • 33-летний футболист находится в статусе свободного агента. В последний раз он выходил на поле в марте.

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    Источник: «РИА Новости»

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    16.09.2024 13:48
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    Комментарии (1)
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    Semenycch
    1726488732
    Парень провел великолепные сезоны за ЦСКА и за сборную России, но теперь его большая карьера, наверное, закончилась.
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