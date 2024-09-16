Тренер «Зенита» рассказал о ситуации с Фернандесом

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о том, чем сейчас занимается бывший защитник команды Марио Фернандес.

«Недавно разговаривал с Марио, сейчас он в Бразилии продолжает восстановление. Не знаю, когда увидим его на поле. Я с ним на связи, он сказал, что готовится и, если будет предложение, он рассмотрит его», – сказал Оливейра.