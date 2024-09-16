Самородов: «Моя личная цель — играть в Европе»

Максим Самородов высказался о новом тренер «Ахмата» Сергее Ташуеве, рассказал о своих планах и целях клуба.

– Каково работать с Сергеем Ташуевым?

– Это мой третий день с этим тренером. До конца с ним не познакомился. Ташуев – жесткий тренер, он выстраивает дисциплину в команде, но без этого в футболе никак.

– Какие цели ставите в «Ахмате» на сезон? Борьба за выживание?

– Борьба за выживание – точно не наша цель. Хочется быть в таблице как можно выше. Это наша задача. Моя личная цель – играть в Европе.

– Реально напрямую уехать из «Ахмата» в европейский клуб?

– Почему бы и нет? Кому не хочется играть в топ‑5 лиг.