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    Самородов: «Моя личная цель — играть в Европе»

    Максим Самородов высказался о новом тренер «Ахмата» Сергее Ташуеве, рассказал о своих планах и целях клуба.

    – Каково работать с Сергеем Ташуевым?

    – Это мой третий день с этим тренером. До конца с ним не познакомился. Ташуев – жесткий тренер, он выстраивает дисциплину в команде, но без этого в футболе никак.

    – Какие цели ставите в «Ахмате» на сезон? Борьба за выживание?

    – Борьба за выживание – точно не наша цель. Хочется быть в таблице как можно выше. Это наша задача. Моя личная цель – играть в Европе.

    – Реально напрямую уехать из «Ахмата» в европейский клуб?

    – Почему бы и нет? Кому не хочется играть в топ‑5 лиг.

    • После восьми туров в РПЛ «Ахмат» идeт на 16-м месте.

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    Источник: МатчТВ

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    16.09.2024 13:38
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    Комментарии (1)
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    Алим Терек
    1726516471
    Чтобы пригласили в Европу,нужно здесь доказывать своей игрой,а пока что ни то ни сё,может ещё не разыгрался?
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