Самородов: «Моя личная цель — играть в Европе»

Максим Самородов высказался о новом тренер «Ахмата» Сергее Ташуеве, рассказал о своих планах и целях клуба.
– Каково работать с Сергеем Ташуевым?
– Это мой третий день с этим тренером. До конца с ним не познакомился. Ташуев – жесткий тренер, он выстраивает дисциплину в команде, но без этого в футболе никак.
– Какие цели ставите в «Ахмате» на сезон? Борьба за выживание?
– Борьба за выживание – точно не наша цель. Хочется быть в таблице как можно выше. Это наша задача. Моя личная цель – играть в Европе.
– Реально напрямую уехать из «Ахмата» в европейский клуб?
– Почему бы и нет? Кому не хочется играть в топ‑5 лиг.
- После восьми туров в РПЛ «Ахмат» идeт на 16-м месте.