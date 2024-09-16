Червиченко раскритиковал «Спартак» из-за забытого юбилея Парфенова

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко после гостевого матча красно-белых с «Динамо» Мх (1:1) в 8-м туре РПЛ сказал, что к слабой игре московской команды привели рано розданные дифирамбы.

– Андрей Владимирович, «Спартак» в воскресенье опять взялся за старое. Потеря очков в Каспийске должна быть очень обидной для болельщиков. Красно-белые наступили на свои любимые грабли, отдав победу.

– Да, согласен, причем теперь это золотые грабли, посыпанные бриллиантами. Один ведущий игрок «Спартака» может стоить, как весь состав Махачкалы. А в итоге – ничья.

Еще удивительнее, что «Спартак» слабо играл. Все эти рано розданные дифирамбы приводят к таким последствиям. Зачем-то пиршество устроили, совместив празднование дня рождения стадиона и Деяна Станковича. Резануло это как-то. Как бы на старте такие красивые радужные краски во всем, что касается клуба и главного тренера, не обернулись траурными и печальными в конце.

«Спартак» перед матчем в Каспийске радовался и праздновал так, будто всех уже победил и обыграл. При этом забыли хотя бы какие-то слова сказать в адрес человека, благодаря которому стадион вообще появился. Это очень по-спартаковски.

То есть про Федуна не вспомнили, забыли про Парфенова, который столько здоровья и жизни отдал клубу. А вот Станковичу, которому в этот же день исполнилось 46 лет, выкатили торт, а про Димку вообще напрочь забыли.

Вот как «Спартак» шоу устраивает, так у них и дела обстоят. Набрали каких-то непонятных ребят за дикие деньги и думают, что чем дороже чек, тем лучше игрок. А получается всe с точностью до наоборот.