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    • Червиченко раскритиковал «Спартак» из-за забытого юбилея Парфенова

    Червиченко раскритиковал «Спартак» из-за забытого юбилея Парфенова

    Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко после гостевого матча красно-белых с «Динамо» Мх (1:1) в 8-м туре РПЛ сказал, что к слабой игре московской команды привели рано розданные дифирамбы.

    – Андрей Владимирович, «Спартак» в воскресенье опять взялся за старое. Потеря очков в Каспийске должна быть очень обидной для болельщиков. Красно-белые наступили на свои любимые грабли, отдав победу.

    – Да, согласен, причем теперь это золотые грабли, посыпанные бриллиантами. Один ведущий игрок «Спартака» может стоить, как весь состав Махачкалы. А в итоге – ничья.

    Еще удивительнее, что «Спартак» слабо играл. Все эти рано розданные дифирамбы приводят к таким последствиям. Зачем-то пиршество устроили, совместив празднование дня рождения стадиона и Деяна Станковича. Резануло это как-то. Как бы на старте такие красивые радужные краски во всем, что касается клуба и главного тренера, не обернулись траурными и печальными в конце.

    «Спартак» перед матчем в Каспийске радовался и праздновал так, будто всех уже победил и обыграл. При этом забыли хотя бы какие-то слова сказать в адрес человека, благодаря которому стадион вообще появился. Это очень по-спартаковски.

    То есть про Федуна не вспомнили, забыли про Парфенова, который столько здоровья и жизни отдал клубу. А вот Станковичу, которому в этот же день исполнилось 46 лет, выкатили торт, а про Димку вообще напрочь забыли.

    Вот как «Спартак» шоу устраивает, так у них и дела обстоят. Набрали каких-то непонятных ребят за дикие деньги и думают, что чем дороже чек, тем лучше игрок. А получается всe с точностью до наоборот.

    • 11 сентября прошел футбольный матч звезд «Спартака», приуроченный к десятилетию открытия домашнего стадиона клуба. Команда «белых», которую тренировал Олег Романцев, одержала победу над командой «красных» Деяна Станковича со счетом 3:2.
    • 11 сентября четырехкратному чемпиону России в составе «Спартака» Дмитрию Парфенову исполнилось 50 лет.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    16.09.2024 12:54
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    Комментарии (14)
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    САДЫЧОК
    1726482040
    Юбилеи , торты. Федуны(менеджер) - фигня это всё! Главное Спартак!
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    odessakmv
    1726482298
    да уж некрасиво.... Тошу с юбилеем!!!!
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    FCSpartakM
    1726482449
    дикие деньги по мнению червя это Абена и Жозе по полтора ляма. Мангаш за 2 и Маркиньос за 5. 20 лет назад червь игроков дороже привозил из восточной европы. Поразительное существо, конечно
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    ScarlettOgusania
    1726483674
    «Спартак» в воскресенье опять взялся за старое..." что за мудак из СУЭ (Костя Рюмин) постоянно "берётся за старое", берёт интервью у старого пердуна и склочника Червя, которого все спартаковские болельщики презирают и ненавидят за его недолгое пребывание в должности "презика" в Спартаке, кому важно его ублюдочное мнение вообще и о Спартаке в частности? да ещё и делает это с ехидцей, вложив в вопрос готовый понос для Червя, пе.др.ило журнашлюшистое!
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    Зеркальный
    1726486097
    Да им на клуб то плевать, а тут юбилей какой-то, мысли заняты другим, как народные бабки на повышенной цене с бензина отбить, за тот чернозем, который летом завезли
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    7:1
    1726486275
    скажите, а это тот самый парфёнов, который будучи тренером тосно, с ПОЗОРОМ отодрал спортаг и взял кубок россии в итоге? вот вам и ответ)
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    SLADE2019
    1726486803
    Пишет старый козел о том, о чем ему вообще дела не должно быть. Какое твое собачье дело, что за юбилей, кого юбилей клуб празднует. Какого фига деньги чужие считаешь? Действительно, что за дурни у него интервью берут?
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    grb651
    1726487117
    Праздновали веселились, протрезвели прослезились)) Это про тех кто сейчас там рулит))
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1726489829
    Все верно! И баркас и станок скисли уже! Время переходить на нытье и попрошайничество! Ждём
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    Айболид
    1726577415
    Стыдно за великий клуп !
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