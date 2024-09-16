Мостовой высказался о тренере ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал работу главного тренера ЦСКА Марко Николича.

«Поражения ЦСКА в матчах с российскими топ-клубами – это не тенденция. Надо спросить: а чем был плох Федотов? Что-то я не слышу упрeков в адрес Николича. Результат определяет, хороший ты или плохой. У ЦСКА неплохая команда, но они не справляются с лидерами. В таком случае вопросы к Николичу», – сказал Мостовой.