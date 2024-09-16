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    Мостовой высказался о тренере ЦСКА

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал работу главного тренера ЦСКА Марко Николича.

    «Поражения ЦСКА в матчах с российскими топ-клубами – это не тенденция. Надо спросить: а чем был плох Федотов? Что-то я не слышу упрeков в адрес Николича. Результат определяет, хороший ты или плохой. У ЦСКА неплохая команда, но они не справляются с лидерами. В таком случае вопросы к Николичу», – сказал Мостовой.

    • В матче 8-го тура РПЛ ЦСКА дома проиграл «Зениту» (0:1)
    • Красно-синие занимают 6-е место в РПЛ с 13 очками.
    • В межсезонье Марко Николич сменил на посту главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.09.2024 08:04
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    Комментарии (4)
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    sined1951
    1726465722
    Команда играет хорошо, но нет хорошего забивного форварда. Мусаев слабоват, а летом реально нападение не усилили. Будут бороться за 5-6 места.
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    САДЫЧОК
    1726481757
    Николич слабый тренер! Выставлять Мойзеса,Койту,Жемалетдинова Мусаева может только физручелло!
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