Биджиев раскрыл секрет набора очков в матчах со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев ответил на вопрос после матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
- Спартаковцы забили в свои ворота.
- С 90-й минуты «Динамо Мх» было в меньшинстве.
– Может быть, есть какой‑то секрет в играх со «Спартаком»? Московская команда не может вас обыграть в нынешнем сезоне.
– Секрет один – соблюдать свои принципы и выполнять работу на 100%.
Ребята отработали хороший матч, «Спартак» владел преимуществом. Учитывая, что было удаление, результат справедлив.
- «Динамо Мх» идет на 9-м месте.
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