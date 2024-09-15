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    • Биджиев раскрыл секрет набора очков в матчах со «Спартаком»

    Биджиев раскрыл секрет набора очков в матчах со «Спартаком»

    Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев ответил на вопрос после матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

    • Спартаковцы забили в свои ворота.
    • С 90-й минуты «Динамо Мх» было в меньшинстве.

    – Может быть, есть какой‑то секрет в играх со «Спартаком»? Московская команда не может вас обыграть в нынешнем сезоне.

    – Секрет один – соблюдать свои принципы и выполнять работу на 100%.

    Ребята отработали хороший матч, «Спартак» владел преимуществом. Учитывая, что было удаление, результат справедлив.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2024 22:12
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