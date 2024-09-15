Биджиев раскрыл секрет набора очков в матчах со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев ответил на вопрос после матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Спартаковцы забили в свои ворота.

С 90-й минуты «Динамо Мх» было в меньшинстве.

– Может быть, есть какой‑то секрет в играх со «Спартаком»? Московская команда не может вас обыграть в нынешнем сезоне.

– Секрет один – соблюдать свои принципы и выполнять работу на 100%.

Ребята отработали хороший матч, «Спартак» владел преимуществом. Учитывая, что было удаление, результат справедлив.

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