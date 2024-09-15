Мостовой прокомментировал ничью «Спартака» с «Динамо Мх»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по матчу 8-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Спартак» (1:1).

«Прогнозировал тяжeлую игру для «Спартака» в Махачкале, недавно «Динамо» вообще обыграло их в Кубке. Вышли, вытерпели – это их козырь против сильных команд. «Динамо» Махачкала сейчас самая неудобная команда для «Спартака». Можно так сказать.

Но «Спартак» молодцы. Московское «Динамо» вроде не должно было выигрывать, а потом бам-бам – и победа. «Локомотив» тоже не слишком уверенно обыграл «Оренбург». Так что такие команды, как «Динамо Мх», неуступчивы. У них надо учиться игре в обороне», – сказал Мостовой.

«Спартак» не выиграл у «Динамо» ни одного из двух матчей в сезоне.

Москвичи идут в РПЛ 5-ми.

Следующий соперник в чемпионате – «Динамо».

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