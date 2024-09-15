Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Мостовой прокомментировал ничью «Спартака» с «Динамо Мх»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по матчу 8-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Спартак» (1:1).

    «Прогнозировал тяжeлую игру для «Спартака» в Махачкале, недавно «Динамо» вообще обыграло их в Кубке. Вышли, вытерпели – это их козырь против сильных команд. «Динамо» Махачкала сейчас самая неудобная команда для «Спартака». Можно так сказать.

    Но «Спартак» молодцы. Московское «Динамо» вроде не должно было выигрывать, а потом бам-бам – и победа. «Локомотив» тоже не слишком уверенно обыграл «Оренбург». Так что такие команды, как «Динамо Мх», неуступчивы. У них надо учиться игре в обороне», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» не выиграл у «Динамо» ни одного из двух матчей в сезоне.
    • Москвичи идут в РПЛ 5-ми.
    • Следующий соперник в чемпионате – «Динамо».

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    Мостовой посоветовал меньше говорить про Абаскаля 7
    Губерниев раскритиковал «Химки» и анонсировал свое выступление на игре «Локомотив» – «Спартак» 3
    Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2024 21:41
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    qawzsexdr
    1726430839
    Если бы не судьи, инородная без проблем взяла бы 3 очка
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+