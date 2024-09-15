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    Станкович прокомментировал ничью «Спартака» с «Динамо Мх»

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о ничьей с «Динамо Мх» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

    «Нужно отдать должное «Динамо», поздравляю эту команду. Сегодня был сложный матч, с большим количеством борьбы, соперник провел игру агрессивно. Мы сделали самое сложное, забил мяч и открыли счет, но не смогли сохранить результат. Нам не удалось игру направить так, как нужно. В итоге имеем ничью, но что поделать, идем дальше.

    В целом сегодня игра пошла по определенному пути, мы бились и боролись, но не добились победы. Ребята отдались полностью на поле, их упрекнуть не в чем», – сказал Станкович.

    • «Спартак» не выиграл у «Динамо» ни одного из двух матчей в сезоне.
    • Москвичи идут в РПЛ 5-ми.
    • Следующий соперник в чемпионате – «Динамо».

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2024 21:30
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    Комментарии (21)
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    7:1
    1726429638
    позор! по-зор! п о з о р! ПОЗОР! ПОООЗООООР! рылы)
    Ответить
    Gtgtgt
    1726456186
    Самый худший клуб в России это Спартак. Народную великую команду, превратили уже давно в посмешище. Всё меняют и меняют тренера. И потом неустойки платят. Проезжают не тренировать а деньги срубить.
    Ответить
    Gtgtgt
    1726456314
    У нас нет футбола и не будет. Пока в командах играют легионеры. А не Русские ребята. Превратили футбол в отмывание денег. Позорище
    Ответить
    bulls27
    1726462231
    Да ехал бы ты лучше на ....
    Ответить
    полиграф-шариков-yandex
    1726466870
    свинорылые скоты
    Ответить
    grb651
    1726471734
    Давно надо было бы недалеким понять что этот Будулай не игроков защищает а свою задницу никчемного тренеришки))
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    subbotaspartak
    1726476649
    Пока бесперспективно
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    Константин-Шапкин-google
    1726500204
    Нет стабильности пока
    Ответить
    konstantin-terehin-google
    1726539217
    Свиномосковск опять обделался собственно как всегда. В Питере выиграть не могут яйца мешают. В Махачкале выиграть не могут копыта мешают. Ловчев кипятком сыт судья не тот. Этот Будулай чуш несёт про определённый путь и не каких упрёков. Невозможно выиграть чемпионат незабивая!!! Очередной тренер как всегда отстой команда как всегда днище. Adios amigos
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    Каратель помойников
    1726583545
    Как опять помойку взбудоражила новость.бедняги места себе найти не могут...и визжат и визжат шалагушки помойные)))..вот только толку от этого? Ни один нормальный человек даже не прислушается к этим отбросам
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