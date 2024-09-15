Станкович прокомментировал ничью «Спартака» с «Динамо Мх»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о ничьей с «Динамо Мх» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

«Нужно отдать должное «Динамо», поздравляю эту команду. Сегодня был сложный матч, с большим количеством борьбы, соперник провел игру агрессивно. Мы сделали самое сложное, забил мяч и открыли счет, но не смогли сохранить результат. Нам не удалось игру направить так, как нужно. В итоге имеем ничью, но что поделать, идем дальше.

В целом сегодня игра пошла по определенному пути, мы бились и боролись, но не добились победы. Ребята отдались полностью на поле, их упрекнуть не в чем», – сказал Станкович.

«Спартак» не выиграл у «Динамо» ни одного из двух матчей в сезоне.

Москвичи идут в РПЛ 5-ми.

Следующий соперник в чемпионате – «Динамо».

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